Polícia teme ‘dezenas’ de mortos em incêndio em estação de esqui na Suíça

afp_tickers

4 minutos

Dezenas de pessoas podem ter morrido após um incêndio durante as comemorações de Ano Novo em um bar da luxuosa estação de esqui suíça de Crans-Montana, informou a polícia nesta quinta-feira (1º), estimando cerca de 100 feridos.

Policiais, bombeiros e socorristas se dirigiram para o popular resort turístico, um dos destinos de esqui mais bem avaliados da Europa, que começou o ano com um “cheiro de queimado no ar”, relataram meios de comunicação locais.

Em meio às comemorações do Ano Novo, um “fogo de origem indeterminada” teve origem no bar, disse a polícia do cantão do Valais, no sudoeste do país.

“Presume-se que várias dezenas de pessoas estejam mortas”, afirmou posteriormente à imprensa o comandante da Polícia Frédéric Gisler, que estimou em cerca de cem o número de feridos. Todos “estão sendo atendidos”, acrescentou.

O incidente lotou os hospitais do cantão de Valais, que declararam estado de emergência. Muitos dos afetados eram transferidos para unidades médicas de outras regiões da Suíça.

As autoridades declararam que estavam investigando as causas do incêndio, mas descartam um “ataque”.

As chamas começaram por volta de 01h30 GMT (21h30 de quarta-feira em Brasília) no bar Le Constellation, com capacidade para 300 pessoas no interior e outras 40 na varanda, segundo o site de Crans-Montana.

Um turista de Nova York filmou chamas de um laranja intenso saindo do bar. Ele contou à AFP que as pessoas corriam e gritavam na escuridão.

“Um amplo contingente de policiais, bombeiros e socorristas chegou imediatamente ao local para auxiliar as numerosas vítimas”, assinalou o comunicado da polícia de Valais. “A operação segue em andamento”, acrescentou.

O presidente suíço, Guy Parmelin, lamentou uma “tragédia terrível”.

“O que se supunha que seria um momento de alegria acabou fazendo com que o primeiro dia do ano em Crans-Montana se tornasse um dia de luto”, escreveu no X.

– No auge da festa –

Horas após o incidente, ainda havia ambulâncias estacionadas em frente ao bar, cujas janelas estavam quebradas. A imprensa local descreveu “um cheiro de queimado ainda no ar”.

Segundo um médico presente, citado pelo jornal suíço Blick, o número de mortos poderia ser de “dezenas”.

O jornal regional Le Nouvelliste também mencionou um “balanço elevado”, de acordo com suas fontes, com “cerca de 40 mortos e 100 feridos”.

A imprensa local sugere que o fogo pode ter começado com artefatos de pirotecnia durante um show, mas a polícia indicou que a causa era desconhecida.

“Como estão as coisas, nos inclinamos pela teoria de um incêndio”, afirmou a promotora de Valais, Béatrice Pilloud, destacando que está “absolutamente” descartado que tenha se tratado “de um ataque terrorista”.

“Não foi um artefato explosivo o que causou o fogo”, afirmou, por sua vez, Stephane Ganzer, chefe do departamento de Segurança do cantão de Valais.

A polícia destacou que a área estava “completamente fechada ao público” e que “foi imposta uma zona de exclusão aérea sobre Crans-Montana”.

Um morador que disse residir perto do local contou ao jornal local 24 heures que “a festa estava no auge” quando ocorreu o incêndio. “A música e o champanhe corriam livremente”, disse.

Mas quando se soube do ocorrido, o ambiente descontraído desapareceu e as pessoas começaram a se reunir na rua.

“Podíamos ouvir as sirenes ao longe. Ao meu redor, as pessoas estavam atônitas, preocupadas, em silêncio”, explicou a este jornal da cidade de Lausanne.

“Ouvimos helicópteros a noite toda”, contou outro morador ao mesmo jornal. “Com os fogos de artifício, no início não entendíamos o que estava acontecendo. Depois vimos a fumaça. É terrível, muita gente jovem frequenta esse bar”, afirmou.

str-nl-st/dbh/pc/yr/mvv