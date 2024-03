Polônia demite comandante do Eurocorps após investigação de espionagem

O Ministério da Defesa da Polônia anunciou, nesta quarta-feira (27), a destituição imediata do comandante polonês do Eurocorps, uma força militar multinacional europeia, após uma investigação de espionagem militar.

Os serviços de inteligência “iniciaram uma investigação de controle” sobre o acesso do tenente-general Jaroslaw Gromadzinski a informações secretas após “novas informações sobre o oficial”, diz um comunicado do Ministério da Defesa polonês.

“Consequentemente, foi tomada a decisão de destituir o general Gromadzinski de suas funções como comandante do Eurocorps”, disse o ministério, que também indicou que outro oficial será nomeado em seu lugar.

Antes de se tornar comandante do Eurocorps em junho, Gromadzinski foi, entre outras funções, conselheiro coordenador junto ao chefe do Estado-Maior geral do Exército polonês.

Nos últimos meses, ele fez parte da equipe de assistência internacional à Ucrânia em Wiesbaden, Alemanha, onde, junto com militares americanos, foi responsável pelo treinamento de soldados ucranianos.

Criado em 1992, o Eurocorps é um exército multinacional que reúne mil militares de seis Estados-membros – França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Luxemburgo e Polônia – e de vários países associados.

Com sede em Estrasburgo, na França, sua missão é dirigir e coordenar operações multinacionais em grande escala em nome da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e pode comandar até 60.000 soldados das forças terrestres.

“Trata-se de uma decisão soberana tomada pelo Ministério de Defesa Nacional polonês. O Eurocorps […] continua com suas atividades em curso”, reagiu a instituição em comunicado.

“A estrutura de comando está organizada de forma robusta e resistente”, acrescentou.

