Polônia suspeita que ‘serviço de inteligência estrangeiro’ sabotou ferrovia

afp_tickers

3 minutos

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, denunciou, nesta segunda-feira (17), uma “sabotagem sem precedentes” na explosão de uma linha ferroviária crucial para a entrega de ajuda à Ucrânia, que o Ministério Público suspeita ter sido ordenada por “um serviço de inteligência estrangeiro”.

A explosão ocorreu na ferrovia que conecta Varsóvia à cidade polonesa de Lublin e se liga a uma linha que atende a Ucrânia, país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

“Explodir uma via férrea (…) é um ato de sabotagem sem precedentes que atenta contra a segurança do Estado polonês e de seus cidadãos”, escreveu Donald Tusk no X, após visitar, nesta segunda, o local do incidente em Mika, 100 km a sudeste de Varsóvia.

Utilizada diariamente por 115 trens diferentes, “essa rota também é de vital importância para o envio de ajuda à Ucrânia”, acrescentou o premiê, após a visita ao local do incidente.

A Procuradoria Nacional da Polônia indicou que suspeita que “um serviço de inteligência estrangeiro” tenha sido responsável pela sabotagem.

O ministro do Interior polonês, Maciej Kierwinski, declarou à imprensa que a explosão foi provocada por meio de um cabo, do qual foi encontrado um fragmento no local dos fatos.

Segundo o primeiro-ministro, os danos “provavelmente tinham como objetivo descarrilar um trem”. Um acidente foi evitado graças ao fato de que o maquinista alertou os serviços especializados sobre “anormalidades na infraestrutura ferroviária” antes de parar o trem.

Ninguém ficou ferido no incidente. Tusk também informou sobre outro incidente ocorrido na mesma linha, no qual as janelas de um vagão foram quebradas, muito provavelmente devido a um trilho danificado.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da Otan e da UE, diz ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, declarou, nesta segunda-feira, em Bruxelas, que a Aliança continuava “em contato próximo com as autoridades polonesas”, e que aguardava os resultados de uma investigação iniciada imediatamente pelos serviços poloneses.

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, expressou, por sua vez, sua “solidariedade com a amiga Polônia” e a Ucrânia prometeu ajudar com a investigação em andamento, “se necessário”.

Segundo ele, poderia se tratar de “outro ataque híbrido da Rússia para pôr à prova as reações”.

sw/ks/tw/hgs/mb/dd/mvv/ic/am