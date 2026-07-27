Policial detém um homem que feriu a faca três mulheres em Paris

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Um policial fora de serviço deteve, nesta segunda-feira (27), um homem suspeito de atacar e ferir três mulheres com duas facas de cozinha em Paris, anunciaram as autoridades.

O ataque ocorreu às 11h30 locais (06h30 de Brasília) na Porte de Clichy, no noroeste da capital, e o homem foi detido “rapidamente”, informou a polícia.

“Um policial fora de serviço” e deteve, detalhou o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

“De repente, vimos um senhor passar com duas facas, esfaqueou três pessoas”, contou à AFP Kheira Dellabed, de 54 anos, garçonete de um restaurante próximo.

“Depois, havia um jovem com uma maleta de mão, o atingiu com a maleta, o jogou no chão” e, em seguida, um “garçom do restaurante do lado” pôs uma cadeira “em cima” dele, descreveu.

A identidade do suspeito não foi informada de imediato. O ministro pediu prudência sobre o motivo do ataque diante das “declarações incoerentes” do homem.

As vítimas, cujas vidas não correm risco, são três mulheres de 19, 24 e 36 anos. Duas delas se encontram em estado crítico e a terceira ficou ferida levemente, segundo o ministro.

Uma das mulheres está “grávida”, escreveu no X o prefeito do distrito XVII de Paris, Geoffroy Boulard, que elogiou o “sangue frio” do policial e dos pedestres que o detiveram.

No local do ataque, foi estabelecido um perímetro de segurança, constatou um jornalista da AFP.

No fim de 2025, um homem de 25 anos foi detido após ferir a faca três mulheres no metrô de Paris. Sua detenção foi suspensa por motivos psiquiátricos.

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