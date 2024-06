Policial sérvio mata pessoa que o atacou em frente à embaixada de Israel em Belgrado

Um policial sérvio matou neste sábado (29) uma pessoa que o atacou com uma besta em frente à embaixada israelense em Belgrado, capital da Sérvia, informou o ministro do Interior, Ivica Dacic.

Por volta das 11h00 (06h00 no horário de Brasília), uma pessoa “cuja identidade está sendo determinada, atirou com uma besta em um membro da gendarmaria, que estava de serviço em frente à embaixada israelense, atingindo-o no pescoço”, disse o ministro.

O agente de segurança usou “uma arma em legítima defesa” e o agressor “morreu devido aos ferimentos”, acrescentou em comunicado.

O primeiro-ministro da Sérvia, Milos Vucevic, condenou o “ato terrorista atroz” ocorrido neste país dos Bálcãs com mais de 6,5 milhões de habitantes.

“Este foi um ato de loucura, que não pode ser atribuído a nenhuma religião ou nação. É um crime de um indivíduo”, declarou, segundo a agência de notícias Beta.

Mais tarde, o ministro do Interior chamou o ataque de “um ato terrorista dirigido contra o Estado sérvio e um membro da gendarmaria”. A Procuradoria Especial agora está encarregada do caso.

As autoridades indicaram que várias pessoas conhecidas dos serviços de segurança e suspeitas de estarem vinculadas ao ataque foram detidas.

“Já existem suspeitas de que se trata de pessoas já conhecidas dos serviços de segurança, e estamos falando do movimento wahhabi”, um ramo ultraconservador do islã que domina a Arábia Saudita, disse Dacic.

Várias pessoas foram detidas “preventivamente” e as medidas de segurança foram reforçadas na cidade, explicou. O policial ferido foi levado ao hospital, onde será submetido a uma cirurgia.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu ao que chamou de “tentativa de ataque terrorista” e informou que nenhum funcionário da embaixada ficou ferido.

A Sérvia continuou vendendo armas a Israel após o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, no sul de Israel.

