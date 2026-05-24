Policiamento no entorno da Casa Branca é reforçado após disparos

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Forças de segurança foram mobilizadas neste sábado no entorno da Casa Branca, após um homem abrir fogo contra agentes do Serviço Secreto enquanto o presidente Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã.

A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington.

“O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta a disparos efetuados perto da área da Casa Branca”, publicou no X o diretor do FBI, Kash Patel.

Bret Baier, apresentador do canal Fox News, citou um funcionário do alto escalão do governo, segundo o qual um homem armado se aproximou da Ala Oeste da Casa Branca e efetuou três disparos. Agentes do Serviço Secreto atiraram contra ele, e um pedestre ficou ferido na troca de tiros, publicou o apresentador no X.

O homem armado não conseguiu ultrapassar o perímetro de segurança da Casa Branca.

Em comunicado citado por veículos americanos, o Serviço Secreto informou mais tarde que um homem que abriu fogo contra agentes em frente à Casa Branca morreu após ser baleado.

O homem abriu fogo contra agentes do Serviço Secreto em um posto de controle, e eles “responderam, atingindo o suspeito, que foi levado para um hospital local, onde morreu”, informa a nota.

O turista canadense Reid Adrian contou à AFP que estava na região quando foram ouvidos “provavelmente entre 20 a 25 barulhos que soavam como fogos de artifício, mas que eram tiros, então todos começaram a correr”.

Jornalistas que estavam no Gramado Norte da Casa Branca publicaram no X que receberam ordens para correr e se abrigar na sala de imprensa.

A repórter do canal ABC News Selina Wang fazia uma gravação para as redes sociais quando os aparentes disparos ocorreram, capturando o som dos tiros enquanto se jogava no chão. “Pareciam dezenas de tiros”, publicou no X.

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