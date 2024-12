Como o país mais pobre da Europa é capaz de integrar 120 mil refugiados ucranianos

Nenhum país acolheu tantos refugiados ucranianos em relação à sua população quanto a República da Moldávia. As organizações internacionais desempenham um papel importante no apoio aos ucranianos no país. A SWI swissinfo.ch visitou um projeto em parceria com a Cruz Vermelha Suíça no norte do país.

10 minutos

“O apoio psicológico é mais importante do que outras necessidades cotidianas”, diz Anna Antipova. Antipova trabalha como psicóloga com refugiados ucranianos e ela própria é refugiada da Ucrânia. Ela é empregada pela Casmed, uma aliança de organizações não governamentais no norte da Moldávia, em um projeto apoiado pela Cruz Vermelha Suíça.

A Casmed também se beneficiou de doações da fundação Solidariedade Suíça – o braço humanitário da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR), a empresa que controla a SWI swissinfo.ch.

A grande vizinha Ucrânia

Antipova viveu em Odessa até o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Odessa pode ser alcançada de carro a partir de Balti, no norte da Moldávia, em quatro horas e meia, e a fronteira sul do país fica a apenas 50 quilômetros de distância. A Ucrânia fica ao sul, ao norte, ao leste e ao noroeste da Moldávia. Quase um milhão de ucranianos fugiram para a vizinha Moldávia desde o início da invasão russa.

Até 2022, a Casmed oferecia suporte médico a moldavos idosos e desfavorecidos. Desde então, seu campo de atividade se expandiu.

“Entendemos que tínhamos que demonstrar solidariedade e oferecer o máximo de apoio possível aos refugiados”, diz Natalia Postolachi, diretora da Casmed. “Com a ajuda de doadores internacionais, como a Cruz Vermelha Suíça, pudemos oferecer apoio a milhares de pessoas.”

Como a Suíça ajuda a Moldávia a integrar os refugiados O Ministério das Relações Exteriores da Suíça enfatiza que uma grande parte do apoio fornecido no âmbito da cooperação internacional beneficia tanto os moldavos quanto os refugiados da Ucrânia. A Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação está apoiando projetos que beneficiam os ucranianos na Moldávia no valor de cerca de CHF 5,9 milhões em 2024. Isso inclui 120.000 francos suíços para apoio em questões jurídicas, 1 milhão de francos suíços para acesso a serviços de saúde de qualidade e 1,24 milhão de francos suíços para integração no mercado de trabalho; uma quantia semelhante foi alocada para uma “Iniciativa de Coesão Social e Paz” e um programa de apoio e inclusão para mulheres. A Cruz Vermelha Suíça investiu CHF 2,5 milhões na Moldávia em 2022. Nos anos seguintes, o valor ficou em torno de CHF 2 milhões. Em 2024, quase 40% desse dinheiro será gasto com as consequências do conflito na Ucrânia. Além da Cruz Vermelha, outros atores da sociedade civil suíça também estão ativos na Moldávia, incluindo a organização de ajuda HelvetasLink externo, que também apoia os ucranianos.

Para a maioria dos refugiados, a Moldávia era um país de trânsito, mas muitos ficaram. De acordo com os números da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), 123.730 refugiados da Ucrânia estavam vivendo na Moldávia no final de setembro de 2024. Isso representa cerca de 5% da população total. Em comparação, 67.160 refugiados ucranianos estão vivendo atualmente na Suíça, o que corresponde a cerca de 0,7% da população.

Para um dos países mais pobres da Europa, é um desafio apoiar e integrar tantas pessoas. Os doadores internacionais e as organizações parceiras desempenham um papel importante. Somente as agências da ONU gastaram mais de US$ 215 milhões com os ucranianos na Moldávia. Além da Agência Suíça de Desenvolvimento e Cooperação, a organização suíça de ajuda Helvetas e a Cruz Vermelha Suíça também estão presentes.

Padrões de vida chocantes

De acordo com Postolachi, alguns refugiados ucranianos ficaram chocados com a infraestrutura precária nas áreas rurais da Moldávia. “Oitenta por cento dos vilarejos do interior não têm infraestrutura adequada, como água encanada”, diz Postolachi.

Antes da invasão russa, a Moldávia era pobre em comparação com a Ucrânia. “Com o tempo, os refugiados passaram a valorizar a importância da nossa solidariedade, apesar da nossa pobreza”, diz ela. Embora encontrem aqui um padrão de vida mais baixo do que em países como a Suíça, alguns ucranianos optam por permanecer na Moldávia.

“Eles se sentem muito confortáveis em nosso ambiente”, diz Postolachi. “Essa sociedade é mais familiar para eles do que as de outros lugares da Europa. E alguns têm raízes na Moldávia.” No entanto, ela acrescenta, parte da minoria ucraniana que vive na Moldávia há muito tempo critica os refugiados.

Carros com placas ucranianas são comuns nas estradas da Moldávia, mesmo na região separatista da Transnístria, onde há bandeiras russas. A proximidade com a Ucrânia torna possível visitar e, em alguns casos, ajudar parentes.

Postolachi diz que, embora a Casmed tenha traduzido documentos para o ucraniano, o russo é o idioma mais procurado. Oitenta e quatro por cento dos mais de 4.500 ucranianos entrevistados pelo ACNUR na Moldávia falam russo (entre outros idiomas). Na Polônia, a mesma pesquisa revelou que apenas 51% dos ucranianos falam russo.

O russo ainda é falado em algumas partes da Ucrânia, por exemplo, na região de Odessa. O russo também é um idioma importante na Moldávia. Embora o idioma oficial seja o romeno, o russo continua sendo o idioma mais falado na região de Balti. Assim como a Ucrânia, a Moldávia já fez parte da União Soviética.

O que a Suíça tem a ver com a Moldávia? O Ministério das Relações Exteriores da Suíça descreve as relações com a Moldávia como “muito boas” e cada vez mais intensas. De acordo com o ministério, a Suíça foi um dos “doadores bilaterais mais importantes da Moldávia em 2023”. O primeiro envolvimento da Suíça na Moldávia foi no setor de saúde, enquanto outras áreas de atividade incluem desenvolvimento econômico e governança local. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Suíça também contribuiu com apoio aos refugiados ucranianos na Moldávia. Entre outras coisas, os fundos suíços são canalizados para a educação democrática, que tem sido parte integrante da educação escolar nos últimos cinco anos. A Suíça está, dessa forma, entre os países que estão ajudando a moldar o desenvolvimento da democracia na Moldávia.

A pesquisa da ACNURLink externo também mostra que o nível de educação dos refugiados ucranianos na Moldávia é menor do que o daqueles que fugiram para a Polônia ou para a República Tcheca: Por exemplo, apenas 3% dos ucranianos pesquisados na Moldávia têm nível de mestrado ou superior. Na Polônia, são 19% e 17% na República Tcheca.

Mais de um quarto das pessoas que fugiram para a Moldávia já está em idade de se aposentar. Na Polônia, por outro lado, apenas 14% pertencem a essa faixa etária e a proporção é de 12% na República Tcheca. A maior proporção de aposentados entre os ucranianos na Moldávia provavelmente se deve em parte à proximidade geográfica.

A experiência original da Casmed está no cuidado com os idosos. A Cruz Vermelha Suíça já estava trabalhando com a Casmed há muito tempo quando a invasão russa começou e a Moldávia se tornou um país de chegada de refugiados. Hoje, a Casmed ajuda os ucranianos a encontrar acomodação e oferece treinamento vocacional prático, cursos de língua romena e aconselhamento psicológico.

Importância da ajuda psicológica

Antipova trabalha em tempo integral na Casmed. Ela não tem falta de trabalho e estabeleceu para si mesma uma meta desafiadora: ela não quer apenas ajudar seus pacientes a lidar com a situação atual, mas também dar a eles os recursos para continuar quando retornarem à Ucrânia. E ela quer dar a eles as ferramentas para apoiar outras pessoas. Afinal de contas, muitos refugiados, inclusive a própria Antipova, têm parentes ou parceiros na Ucrânia que não têm acesso à terapia. Mesmo aqueles que fugiram para outros países europeus geralmente não têm acesso a apoio de saúde mental.

Alguns ucranianos que fugiram para a Moldávia veem a situação como temporária. Eles continuam a incentivar seus filhos a assistir às aulas on-line em casa, mas muitos estão se preparando para ficar na Moldávia. Eles mandam seus filhos para a escola, aproveitam os programas de treinamento vocacional e frequentam cursos de língua romena, pois não se sabe ao certo quando a guerra terminará e como será a situação depois disso. Existe a possibilidade de que, daqui a cinco ou dez anos, seus filhos vejam seu futuro na Moldávia e não na Ucrânia.

No final do ano, a Cruz Vermelha Suíça deixará de apoiar a Casmed e passará a cooperar mais estreitamente com a Cruz Vermelha da Moldávia. Postolachi está otimista, mas reconhece que sua organização está passando por um momento desafiador, cheio de incertezas.

Edição: David Eugster

(Adaptação: Fernando Hirschy)

