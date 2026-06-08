Novo controle de fronteiras aumenta filas em aeroportos suíços
Viajantes vindos dos Estados Unidos, Reino Unido e de outros países fora do espaço Schengen estão enfrentando esperas de até duas horas para entrar na Suíça. O motivo é a implementação do novo sistema europeu de controle de fronteiras, conhecido como Entry/Exit System (EES).
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Desde que entrou plenamente em funcionamento no espaço Schengen, em 10 de abril, o EES já registrou cerca de 90 milhões de viajantes, segundo a Comissão Europeia. O sistema também recusou a entrada de 38 mil pessoas, das quais cerca de mil eram consideradas um risco à segurança.
O EES registra eletronicamente a entrada e a saída de cidadãos de países que não pertencem à União Europeia nem à Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Na Suíça, como as fronteiras terrestres são compartilhadas com países do espaço Schengen, o sistema é utilizado apenas nos aeroportos para voos provenientes de fora da área.
Em Genebra, o sistema começou a operar em outubro de 2025 e, em Zurique, um mês depois. Na primeira entrada no espaço Schengen, viajantes sem autorização de residência precisam fornecer dados pessoais, informações do passaporte e dados biométricos, como impressões digitais e imagem facial.
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Segundo o aeroporto de Zurique, esse procedimento torna a inspeção mais lenta. Embora o sistema funcione de forma estável, a chegada simultânea de vários voos internacionais pode gerar filas de uma a duas horas.
Genebra teve espera de até duas horas e meia
No aeroporto de Genebra, o período das férias de esqui elevou ainda mais o tempo de espera. Em janeiro e fevereiro, passageiros chegaram a aguardar duas horas e meia para passar pelo controle de fronteira nos dias de maior movimento.
As autoridades suíças afirmam que o EES está funcionando adequadamente, mas reconhecem que os novos procedimentos aumentaram o tempo das inspeções. Tanto o aeroporto de Zurique quanto o Escritório Federal de Alfândega e Segurança das Fronteiras afirmam que os processos continuam sendo aperfeiçoados e que a expectativa é de redução das filas à medida que funcionários e viajantes se familiarizem com o sistema.
Adaptação: Fernando Hirschy
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