Oito gráficos para compreender as relações econômicas entre a Suíça e a UE

No final de dezembro, Suíça e União Europeia (UE) firmaram um novo pacote de acordos bilaterais, reforçando uma relação econômica que já dura décadas. Apresentamos aqui oito gráficos que explicam a importância das relações econômicas no "Velho Continente".

A Suíça não é membro da UE. E também não é membro do Espaço Econômico Europeu (EEE) ao contrário da Islândia, Noruega e Liechtenstein. A cooperação econômica e comercial entre o país e o bloco econômico é regida por uma série de acordos bilaterais. Esses tratados alinharam grande parte da legislação suíça com a da UE e deram às empresas acesso direto a seus respectivos mercados.

“Esses acordos vão muito além de um acordo clássico de livre comércio”, explica Michael Fridrich, representante diplomático da UELink externo na Suíça e em Liechtenstein. “A livre circulação de pessoas e o reconhecimento recíproco de padrões de conformidade, por exemplo, são elementos que não são encontrados em outros acordos e que são mutuamente benéficos”.

Pequena, rica e altamente industrializada, mas com poucos recursos naturais, a Suíça depende fortemente do comércio internacional. Não é surpresa, portanto, que seus principais parceiros comerciais sejam justamente os países vizinhos.

Em seu siteLink externo, a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) escreve que está “estabelecido”: os acordos bilaterais têm “contribuído amplamente” para o bom desempenho econômico da Suíça e que a Suíça teria muito a perder se os acordos bilaterais fossem encerrados. Contatada pela swissinfo.ch, o órgão se abstem de falar sobre o assunto, mas se refere a vários estudos publicados recentemente.

A Federação Suíça de Empresas (Economiesuisse) também considera os acordos bilaterais com a UE como “um pilar essencial da prosperidade da SuíçaLink externo“. Outras vozes mais críticas, no entanto, consideram que o impacto concreto dos acordos bilaterais é pouco tangível do ponto de vista econômico.

Leia duas opiniões sobre as vantagens e desvantagens econômicas dos acordos bilaterais com a UE:

Mas o que dizem os números?

1. A UE continua a dominar o comércio exterior da Suíça

O comércio exterior da Suíça com a UE aumentou 2,5 vezes nos últimos 30 anos, passando de 115 bilhões de francos em 1993 para quase 300 bilhões em 2023.

Entre 1990 e o final da década de 2000, as transações com a UE como um todo representaram quase 70% do comércio internacional da Suíça. Essa participação caiu à medida que outros mercados ganharam importância, especialmente os Estados Unidos (menos de 8% nos anos 1990-2000, em comparação com 13% em 2023) e a China (de menos de 2% para quase 7% atualmente).

Mas o comércio de mercadorias com a UE continua dominante, representando atualmente cerca de 60% do comércio exterior do país alpino.

Conteúdo externo

2. A proximidade é um fator-chave no comércio entre a Suíça e a UE

Embora a Eslovênia tenha ganhado destaque na última década, impulsionada pelo setor farmacêutico, os países vizinhos da Suíça continuam entre seus parceiros comerciais mais importantes.

De acordo com uma apresentaçãoLink externo do Ministério suíço das Relações Exteriores (EDA, na sigla em alemão), um terço do comércio helvético com a UE é feito com regiões fronteiriças como o estado de Baden-Würtemberg (Alemanha) e a Lombardia (Itália).

Para Fridrich, o representante diplomático da UE em Berna, a proximidade é geralmente um fator importante nos negócios – e pode se tornar ainda mais importante quando as relações com outros parceiros (os Estados Unidos, por exemplo) se tornam mais imprevisíveis.

A Alemanha é o segundo destino mais importante para as exportações suíças, depois dos Estados Unidos, e a UE como um todo recebe pouco menos da metade (47%). Essa participação caiu significativamente nos últimos 30 anos, de 60% em 1993.

SWI / Kai Reusser

3. A Suíça se abastece principalmente dentro da UE

Quase 70% das mercadorias importadas pela Suíça vêm da União Europeia, sendo a Alemanha, de longe, o país de origem mais importante.

Conteúdo externo

Em serviçosLink externo, a UE também é o parceiro mais importante do país alpino, respondendo por 40% e 45% das exportações e importações suíças, respectivamente, em 2023.

Os estoques de investimento direto (EID) são outro indicador da importância dos vínculos entre a Suíça e os 27. As empresas da UE – lideradas pela Holanda – respondem por quase dois terços (601 bilhões de francos) do totalLink externo na Suíça.

E a maioria das empresas suíças que investem no exteriorLink externo, por exemplo, por meio de subsidiárias, também o fazem na UE: 588 bilhões de francos, ou seja, quase a metade (mesmo que, individualmente, os Estados Unidos sejam o principal país de destino).

4. A Suíça não é um parceiro tão pequeno para a UE

O mercado interno europeu é um gigante quando comparado ao da Suíça. A população da UE é 50 vezes maior do que o do país alpino, e a soma das economias de seus países-membros é 20 vezes maior do que o PIB da Suíça.

Entretanto, o alto poder aquisitivo da Suíça é um trunfo, e o fato de sua economia ser altamente especializada em indústrias de alto valor agregado a torna praticamente imbatível em determinados setores.

A Suíça é o quarto maior parceiro comercial da UE (embora bem atrás dos três primeiros), respondendo por mais de 7% de suas exportações de mercadorias e quase 6% de suas importações.

Sua participação no comércio com a França e a Alemanha é modesta (9º), mas é notavelmente o principal parceiro da Eslovênia: 20% do comércio internacional do país da Europa Central é com a Suíça.

Conteúdo externo

Isso é ainda mais verdadeiro para serviços. A Suíça é o terceiro parceiroLink externo mais importante da UE, atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, e até 2022 será responsável por 11% dos serviços exportados pela UE-27 (7% das importações).

As empresas suíças também têm peso quando se trata de investimento. Em 2022, a Suíça foi o terceiro maior parceiroLink externo da UE (9%), depois dos Estados Unidos e do Reino Unido, em termos de EID interno e externo.

5. A indústria farmacêutica lidera o comércio entre Suíça e UE

Os produtos químicos e farmacêuticos estão entre as principais mercadorias comercializadas entre a Suíça e a UE, representando mais de um terço do valor total (108 bilhões de euros).

A Suíça é o segundo maior fornecedor de produtos farmacêuticos da UE, depois dos Estados Unidos. É também o primeiro fornecedor de ouro e relógios da UE e o terceiro país de origem de instrumentos de precisão importados pela UE-27, depois dos Estados Unidos e da China.

Por outro lado, a Suíça é um grande importador da UE de mercadorias para as quais tem pouca ou nenhuma produção interna, como carros, petróleo e móveis.

Conteúdo externo

Em serviçosLink externo, a Suíça importa mais do que exporta, por exemplo, em turismo, TI e transporte. No entanto, ela tem um superávit em suas áreas preferidas de finanças (nove bilhões de francos) e seguros (2,5 bilhões).

6. A balança comercial pende a favor da UE

Durante anos, a Suíça teve uma balança comercial negativa com a UE, o que significa que suas importações excedem suas exportações – inclusive em produtos farmacêuticos.

Conteúdo externo

Mas, de acordo com um artigo publicadoLink externo em 2018 por dois economistas da SECO na revista “Die Volkswirtschaft”, esse desequilíbrio “não representa um problema econômico” e, acima de tudo, reflete o alto grau de interdependência entre suas indústrias.

Os processos de fabricação incluem cada vez mais componentes e estágios realizados em outros países que não aquele que exportará o produto final.

A própria Suíça importa componentes da UE que depois vende para o resto do mundo. Isso explica seu excedente de importações de produtos químicos e farmacêuticos com a Irlanda, entre outros.

De acordo com esses especialistas, as balanças comerciais bilaterais são, portanto, menos reveladoras do que a balança comercial geral, na qual a Suíça tem um grande superávit (de 48 bilhões de francos em 2023).

7. Os europeus são a principal força de trabalho importada

Desde 2002, quando o Acordo sobre a Livre Circulação de Pessoas (ALCP) entrou em vigor, os cidadãos da UE podem viver e trabalhar na Suíça e vice-versa, desde que tenham uma fonte de renda.

O ALCP alterou a estrutura da imigração para a Suíça, que agora é dominada por cidadãos da UE, principalmente de países vizinhos. A migração líquida da UE será de 64 mil pessoas em 2024.

Conteúdo externo

A maior parte dessa imigração é para trabalho, como pode ser visto pelo fato de que ela flutua de acordo com o clima econômico. Com sua ampla gama de oportunidades de trabalho e altos salários, a Suíça é um destino atraente para os trabalhadores europeus.

Beneficiando-se das condições favoráveis de residência, uma grande parte dos imigrantes europeus se estabelece aqui por um longo período. O número de imigrantes europeus tem aumentado constantemente nos últimos 25 anos e chegará a 1,5 milhão em 2023, ou seja, 17% da população do país.

O número de trabalhadores fronteiriços europeus que trabalham na Suíça aumentou de pouco menos de 163 mil em 2002 para quase 400 mil atualmente.

Conteúdo externo

Não há estatísticas europeias de precisão equivalente sobre o número de pessoas que imigram da Suíça para a UE a cada ano, mas os poucos números disponíveis são menores. De acordo com dados da EurostatLink externo, o órgão europeu de estatísticas, quase 29 mil pessoas que imigraram para a UE em 2022 viviam anteriormente na Suíça, considerando todas as cidadanias juntas.

Naquele ano, cerca de cinco mil suíços imigraramLink externo para a Alemanha e quatro mil nascidos na Suíça imigraram para a França, de acordo com as estatísticas de migração desses países. Há menos de 460 mil cidadãos suíços vivendo na UE como um todo.

Carência de mão-de-obra

De todos os acordos bilaterais, o ALCP é o que tem sido objeto de maior debate na Suíça, inclusive em sua dimensão econômica.

A abertura do mercado de trabalho gerou temores, principalmente nos cantões fronteiriços, de que os salários seriam reduzidos e que a maior concorrência no mercado de trabalho colocaria a população residente em desvantagem. Entretanto, os diversos estudosLink externo realizados sobre o assunto tendem a concluir que as “medidas de acompanhamentoLink externo” permitiram evitar esses efeitos perversos.

Consulte também nosso artigo de 2020 sobre esse assunto:

Como nos anos anteriores, o último relatório da SECO conclui que a livre circulação “possibilitou atender à demanda por mão de obra que não estava disponível na Suíça, ou que não estava em número suficiente” Essa análise é reforçada pela escassez já observada em determinados setores.

Algumas vozes fora dos círculos soberanistas estão criticando a natureza restritiva do ALCP e pedindo um retorno às cotas, argumentando que elas não impediriam a Suíça de usar mão de obra estrangeira conforme necessário. Mas para a SECO, “as cotas de imigração levariam a uma redução na oferta de mão de obra e aumentariam os custos de recrutamento”.

Michael Fridrich acrescenta que os benefícios econômicos dos vários aspectos dos acordos bilaterais não podem ser considerados isoladamente. “Se a Suíça é vista como um local atraente para as empresas europeias investirem, é também porque elas sabem que não terão problemas para enviar seus funcionários se estabelecerem uma subsidiária aqui”, explica.

Edição: Samuel Jaberg

Adaptação: Alexander Thoele

