Suíça e Europa cooperam em projeto militar

O governo suíço decidiu participar de projetos militares da União Europeia. O que isso significa para a neutralidade do país? Um panorama.

Não haverá tão cedo um exército europeu. Mas a cooperação militar tem aumentado no velho continente – impulsionada pela conduta dos EUA e da Rússia.

Sob a administração Obama, os EUA queriam se concentrar mais na região do Pacífico. E o presidente seguinte, Trump, minou em certos momentos maciçamente a integridade de seu mais importante aliado.

Em resposta, muitas capitais europeias começaram a discutir como a Europa poderia garantir sua própria segurança. A invasão russa em larga escala na Ucrânia acelerou significativamente o debate – e as palavras se transformaram em ações.

Como a neutra Suíça vai se posicionar diante disso? Uma decisãoLink externo do Conselho Federal (o conjunto de sete ministros que governa a Suíça e compõem o Poder Executivo) no final de agosto causou intensas discussões na Suíça.

Do que se trata?

O Conselho Federal decidiu que a Suíça deve participar de dois projetos da Pesco (Permanent Structured Cooperation – Cooperação Estruturada Permanente), o braço militar da UE.

O projeto “ Military Mobility ” tem como objetivo facilitar administrativamente a mobilidade de unidades militares no território europeu, razão pela qual ele também é chamado de “Schengen das Forças Armadas”. No entanto, a permissão para que forças armadas passem pela Suíça ainda deve ser aprovada caso a caso pelo governo. Partes envolvidas em conflitos armados, por sua vez, continuarão proibidas de atravessar o território suíço – o direito de neutralidade impede isso.

” tem como objetivo facilitar administrativamente a mobilidade de unidades militares no território europeu, razão pela qual ele também é chamado de “Schengen das Forças Armadas”. No entanto, a permissão para que forças armadas passem pela Suíça ainda deve ser aprovada caso a caso pelo governo. Partes envolvidas em conflitos armados, por sua vez, continuarão proibidas de atravessar o território suíço – o direito de neutralidade impede isso. Com o projeto “Cyber Ranges Federation“, o exército suíço poderá treinar a defesa cibernética em conjunto com outras forças armadas. Trata-se do desenvolvimento e teste de tecnologias e da capacitação de pessoal.

A participação da Suíça ainda não está definida, pois precisa ser oficialmente aprovada pelos estados envolvidos e pela UE. No entanto, politicamente, a decisão já gerou críticas: o partido mais votado na Suíça, o Partido do Povo Suíço (SVP, na sigla em alemão), que adota uma postura isolacionista e rejeita qualquer aproximação com a UE e a OTAN, argumenta que isso “destruirá a neutralidade”.

Exceto Malta, todos os estados-membros da UE participam da Pesco, enquanto os EUA, o Canadá, a Noruega e, mais recentemente, a Ucrânia, que também está interessada em participar do projeto cibernético, são convidados regularmente. Para a direita política, isso representa uma quebra da neutralidade.

O ministério suíça da Defesa, no entanto, declarou que a Suíça não participará de exercícios com “estados em guerra”, reforçando essa posição com um acordo adicional. Qualquer cooperação ocorrerá “em conformidade com as obrigações de neutralidade da Suíça”.

Os antecedentes da Pesco

Em 2017, a maioria dos estados-membros da UE fundou a PescoLink externo. Seu objetivo dessa cooperação é aumentar as capacidades das forças armadas nacionais e fortalecer a interoperabilidade, ou seja, a harmonização de sistemas e organizações.

A visãoLink externo a longo prazo pode ser a criação de um exército europeu. A princípio, tratava-se, porém, de uma emancipação parcial dos EUA: o então presidente Trump gerou dúvidas significativas sobre a disposição americana em prestar assistência militar. Os EUA reagiram com descontentamento à criação da Pesco, temendo uma perda de importância da OTAN e uma redução na compra de armamentos pelas nações europeias. Durante o mandato de Joe Biden, a relação se normalizou, e a guerra na Ucrânia reaproximou a Europa e os EUA.

Como a Suíça, UE e OTAN colaboram?

A mais recente decisão tem um impacto limitado. A Suíça participará de apenas dois dos mais de 60 projetos em andamento. A Pesco não substituirá a OTAN em um futuro próximo, e a aliança continua sendo o principal parceiro militar da Suíça, com quem coopera no âmbito da Parceria para a Paz (PfP).

Países neutros buscam se aproximar da OTAN:

Simbolicamente, porém, o passo é bastante significativo. Ele se alinha às tentativas do governo de mostrar aos parceiros europeus a importância militar da Suíça. A proibição de exportação de armas suíças para a Ucrânia gerou grande descontentamento, e a Suíça foi acusada de oportunismo. A indústria de armamentos suíça teria sofrido perdasLink externo por causa disso.

Na primavera, o Conselho Federal também decidiu aderirLink externo à Iniciativa European Sky ShieldLink externo, lançada pela Alemanha a fim de fortalecer a defesa aérea europeia. Mais de uma dezena de países querem coordenar suas aquisições e melhorar sua interoperabilidade.

Internamente, essas medidas são vistas como um sinal contra as tendências isolacionistas. O círculo próximo ao SVP lançou a chamada “Iniciativa de NeutralidadeLink externo“, que visa impedir qualquer cooperação de segurança. O governo se posiciona claramente contra a aceitação da iniciativa popular.

O que vem a seguir?

Além da direita, certos círculos de esquerda também criticam a decisão, especialmente porque o governo não envolveu suficientemente o Parlamento na decisão. No entanto, o Conselho Federal tem a competência para tomar tais decisões de forma autônoma, já que a política de defesa é de sua competência.

A aproximação militar com os países ocidentais – e, consequentemente, com a OTAN – já foi intensificada desde a invasão russa na Ucrânia. No governo e no Parlamento, há uma sólida maioria a favor disso.

Externamente, essa é uma reação à arquitetura de segurança europeia danificada desde o amplo ataque russo à Ucrânia, o que resultou em uma formação de blocos regionais. Internamente, a nova disposição para a cooperação militar reflete uma disputa política sobre a neutralidade do país, na qual o campo isolacionista tem, até agora, perdido – as correlações de forças políticas nesta questão e a configuração geopolítica sugerem que essa política continuará nos próximos anos.

