Suíços ficam presos no Oriente Médio após escalada militar e fechamento do espaço aéreo

A grande maioria dos viajantes suíços retidos está nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Keystone-SDA

Com o fechamento do espaço aéreo após ataques entre Irã, Israel e Estados Unidos, milhares de cidadãos da Suíça aguardam uma solução para voltar para casa enquanto cresce o temor de um conflito regional.

2 minutos

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Como diversos países fecharam seus espaços aéreos, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça informou à imprensa que ainda não encontrou uma solução concreta para auxiliar os viajantes retidos. A pasta mantém contato com a companhia aérea SWISS e com as células de crise de países parceiros para avaliar alternativas, afirmou Marianne Jenni, principal responsável consular do ministério, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

“Espero que os viajantes suíços possam retornar em voos comerciais assim que o espaço aéreo for reaberto”, disse.

Cerca de 4.000 pessoas da Suíça estão registradas como retidas na região no aplicativo Travel Admin, do ministério, que acompanha viajantes que necessitam de apoio. A grande maioria está nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, o ministério não tem informações sobre cidadãos suíços entre as vítimas da escalada da crise no Oriente Médio.

Mais de 1.000 pessoas entraram em contato com a central de atendimento criada pelo ministério desde que a situação na região se agravou, no sábado.

Mostrar mais

Mostrar mais Melhor do conteúdo da SRG Mandato de potência protetora da Suíça no Irã sob crítica Este conteúdo foi publicado em A Suíça representa os interesses dos EUA no Irã. Agora, políticos suíços especializados em política externa criticam o mandato de potência protetora. ler mais Mandato de potência protetora da Suíça no Irã sob crítica

Cenário semelhante ao do Iraque

O ministro das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, ao falar à margem de um evento no oeste da Suíça, manifestou as condolências do governo às vítimas dos ataques e contra-ataques na região.

Cassis afirmou temer que esteja prestes a se repetir uma situação semelhante à do Iraque, há 30 anos. “Não acredito que uma ação militar possa colocar tudo em ordem”, declarou, poucos dias depois de conversas entre Washington e Teerã realizadas em Genebra.

Segundo o ministro, houve avanços nessas discussões, mas eles não satisfizeram os Estados Unidos, que decidiram realizar uma operação contra o Irã.

O ataque, conduzido em conjunto com Israel na noite de sábado, resultou na morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O Irã reagiu lançando ataques contra a maioria das monarquias do Golfo, o que elevou o temor de um conflito de grandes proporções na região.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos