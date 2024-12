Por que as mulheres estão abandonando a política?

Nas eleições federais do segundo semestre de 2023, foram eleitas na Suíça 77 mulheres para o Conselho Nacional (que tem 200 assentos) – sete a menos do que em 2019. A proporção de mulheres caiu para 38,5%. Mesmo assim, esse é o segundo melhor resultado desde a introdução do sufrágio feminino no país em 1971. Houve um salto no Senado (46 membros), com quatro mulheres a mais eleitas (16 no total) em relação a 2019, o que significa que o percentual de mulheres chegou a 34,8%, o valor mais alto na história dessa casa legislativa.

A maioria das senadoras pertence ao Partido Socialista e aos Verdes – como já era o caso em 2019. O Partido Verde Liberal registra, com 70% de mulheres, a parcela feminina mais alta entre as facções. No Partido do Povo Suíço (SVP), por outro lado, a proporção de mulheres caiu para baixo da marca dos 20%.

A primeira representante feminina no governo do país foi Elisabeth Kopp (FDP), em 1984. Após uma interrupção de quatro anos, as mulheres voltaram a ter pelo menos uma cadeira no Executivo federal a partir de 1994. Entre 2010 e 2011, o governo suíço teve uma maioria feminina com quatro conselheiras federais. Desde 2019 que o Conselho Federal é composto por quatro homens e três mulheres.

