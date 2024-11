Sete coisas importantes da votação de 24 de novembro

Com o voto negativo sobre o alargamento das autoestradas, o Conselho Federal sofreu sua terceira grande derrota em um referendo este ano. A incomum crise de confiança nas autoridades está sendo explorada ao máximo pela esquerda. Confira nossa análise.

1. A Quinta Suíça é mais aberta à ampliação de autoestradas

As quatro questões submetidas à votação em 24 de novembro foram de interesse bastante limitado para os suíços no exterior. No máximo, os dois projetos de lei sobre a lei do inquilinato diziam respeito a pessoas que ainda possuem propriedades na Suíça e as alugam, ou a inquilinos que desejam sublocar sua casa enquanto estiverem no exterior.

O que foi realmente surpreendente sobre a Quinta Suíça (como é chamada a comunidada de suíços que moram no exterior, em alusão às quatro regiões linguísticas da Suíça, n.d.r.) foi o alto nível de apoio à ampliação de autoestradas na primeira pesquisa: 60% dos suíços no exterior entrevistados eram a favor de mais investimentos em autoestradas, em comparação com 10 pontos percentuais a menos de apoio entre a população suíça.

Na época da segunda pesquisa, as intenções de voto haviam diminuído de modo geral, mas o padrão era o mesmo: o apoio a projetos de autoestradas no exterior era maior (50%) do que na Suíça (47%).

Analisaremos como os suíços no exterior realmente votaram, mas o fato da diáspora suíça ter se expressado de forma menos ecológica do que a população local é, por si só, notável.

Aqui estão algumas explicações possíveis: durante visitas ocasionais à Suíça, os suíços no exterior são mais sensíveis às mudanças em seu país de origem e as comparam com a situação em seu país de residência. É possível que alguns suíços do exterior considerem as rodovias suíças mais congestionadas do que aquelas que utilizam diariamente.

A tendência geral é a perda de interesse em questões ambientais, enquanto a prioridade é dada à segurança e à prosperidade. Será que os suíços no exterior seguirão essa tendência mais depressa do que a população local?

Se isso for verdade, seria uma mudança de paradigma. Mas, por enquanto, não podemos ver nada além de duas oscilações em um sismógrafo; seria preciso muito mais para traçar uma linha.

2. As pessoas confiaram mais nos especialistas do que no Governo

Os adversários do alargamento das autoestradas não saíram ganhando contra uma proposta das autoridades. O campo do Sim também tinha mais recursos à sua disposição para a campanha: mais de 4 milhões de francos suíços (em comparação com 2,7 milhões para os adversários), o maior orçamento para um item de votação declarado em 2024, de acordo com os números provisórios da Secretaria Federal de Auditoria da SuíçaLink externo e uma análise do centro de pesquisa Année politique suisse. 93% das propagandas que apareceram nos jornais sobre a ampliação das autoestradas a promoviam, de acordo com o centro de pesquisa.

Acima de tudo, a oposição teve que convencer um eleitorado suíço que tradicionalmente reluta em restringir o tráfego de carros e que, até agora, quase sempre apoiou o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária – a exceção foi a Iniciativa dos Alpes, adotada há 30 anos.

No entanto, a maioria dos eleitores disse “pare” no domingo. É interessante notar que a palavra dos especialistas prevaleceu, o que não é tão comum. Os oponentes do projeto, apoiados por especialistas em mobilidade (350 dos quais se manifestaram contra), conseguiram convencer com o argumento científico contra-intuitivo de que o aumento da capacidade das autoestradas acabaria resultando em engarrafamentos iguais ou até maiores.

O governo, por sua vez, não conseguiu fornecer precisão dos fatos em vários pontos. Em particular, ele foi acusado de reter informações sobre o impacto real do transporte sobre o meio ambiente e a saúde, de falta de transparência sobre as consequências do projeto para os preços da gasolina e de argumentos de segurança enganosos. Isso pode ter instilado dúvidas em um eleitorado que inicialmente simpatizava com sua causa.

3. O eleitorado foi seduzido pela perspectiva de planos de saúde mais baixos

O financiamento uniforme dos serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares começou com duas grandes desvantagens: sua complexidade e sua falta de transparência.

Além de ser difícil para o eleitorado entender o plano elaborado pelo governo e pelo parlamento, o impacto da reforma não era claro. Pior ainda, os apoiadores e oponentes da reforma avaliaram seus efeitos de maneiras diametralmente opostas: os primeiros prometiam uma redução nos planos de saúde, enquanto os segundos denunciavam uma traição que causaria até mesmo o aumento dos planos.

Assim, todos os ingredientes estavam reunidos para que o financiamento uniforme dos serviços de saúde tivesse o mesmo destino da reforma dos planos de pensão, que foi derrotada pelo eleitorado em setembro.

No entanto, houve outro fator decisivo: um número crescente de famílias suíças, que arcam com um quarto dos custos de saúde, está lutando para lidar com o aumento constante dos planos de saúde obrigatórios. Apesar das incertezas, a promessa de redução das contas do seguro-saúde foi suficiente para conquistar a maioria da população.

4. Lei do inquilinato: uma abordagem rígida sem sucesso

Um projeto de lei de qualquer tipo deve ser elaborado com base em um consenso mínimo para que tenha alguma chance de sobreviver à ameaça de um referendo facultativo.

No entanto, essa regra implícita da democracia semidireta suíça não foi respeitada pelo Parlamento – em sua composição anterior – em setembro de 2023, quando decidiu simplificar a rescisão antecipada para uso próprio do locador e tornar mais rigorosas as condições de sublocação.

Na época, até mesmo o Conselho Federal, que também tinha uma maioria de direita, se opôs a essa reforma da lei do inquilinato, considerando que as regras atuais eram suficientes. Forçado por lei a fazer campanha em favor dessas duas questões, o Ministro da Economia Guy Parmelin prestou o serviço mínimo.

Também não convencido, o povo suíço devolveu a bola ao remetente. Em um país onde 60% da população não tem acesso à propriedade, essa tentativa de forçar a questão foi vista como mais um sinal da desconexão do Parlamento com a realidade da vida da maioria dos locatários.

A falta de moradia, que é particularmente grave nas principais cidades do país, coloca os locatários em desvantagem em relação aos proprietários de imóveis. Mesmo que as reformas propostas pelo campo burguês parecessem pragmáticas, o poderoso lobby dos inquilinos, Asloca, com a ajuda dos partidos de esquerda, conseguiu derrotar por pouco essa dupla reforma nas urnas.

5. A confiança entre a população e suas autoridades está em seu nível mais baixo de todos os tempos

A Suíça é normalmente conhecida no exterior pelo alto nível de confiança desfrutado por suas autoridades. No entanto, atualmente ela está passando por uma crise de confiança: pela primeira vez, mais pessoas desconfiam do governo (47%) do que confiam nele (42%), de acordo com dados coletados pelo instituto de pesquisa gfs.bern.

O “não” à ampliação das autoestradas é mais um revés para o Conselho Federal e a maioria do Parlamento, que já perderam dois grandes referendos este ano.

Durante a pandemia de Covid-19, o povo apoiou amplamente a política do governo. No entanto, a confiança começou a se desgastar com o fim das medidas de saúde.

O clima de desconfiança tem influência na formação da opinião do eleitorado. Isso ficou evidente durante a campanha do referendo: a tendência de votar “não” aumentou em todas as quatro questões submetidas à votação, um padrão incomum para projetos provenientes do governo.

Há vários motivos para isso. Em particular, ocorreu um ponto de inflexão quando a população aceitou a introdução de uma 13ª pensão de aposentadoria em março, contra a orientação do governo. Desde então, tem prevalecido a impressão de que as autoridades não entendem as preocupações da população.

A rejeição da reforma dos planos de pensão nas urnas e os erros de cálculo nas previsões financeiras para a aposentadoria (AHV/AVS) causaram um novo golpe na confiança do povo nas instituições.

6. Esquerda vitoriosa

Os partidos de esquerda e os sindicatos estão aproveitando uma onda de sucesso nas urnas. O Partido Socialista (PS) obteve nove dos doze votos populares na atual legislatura. A esquerda obteve sua primeira vitória no início do ano com o “sim” à 13ª pensão AHV, seguida por uma segunda vitória com o “não” à reforma dos planos de pensão. Pierre-Yves Maillard, senador socialista e presidente da União Suíça de Sindicatos, desempenhou um papel central na campanha do referendo.

Por outro lado, Pierre-Yves Maillard, um peso pesado da política, os socialistas e os sindicatos sofreram uma derrota com o voto “sim” no financiamento uniforme dos serviços de saúde. No entanto, os resultados dos outros três projetos confirmam a tendência observada: embora a esquerda tenha que lutar mais no Congresso suíço, ela é cada vez mais bem-sucedida em fazer com que suas demandas sejam aprovadas por meio de iniciativas populares e referendos, frustrando assim as decisões tomadas pelo Parlamento.

Os partidos de esquerda estão, portanto, substituindo o Partido Popular Suíço (SVP) como partido de oposição. Isso não é por acaso. Há um desejo claro da esquerda de se concentrar na mobilização de apoio nas urnas.

Vale a pena observar que, embora o eleitorado suíço tenha votado à direita nas eleições federais de 2023, ele tendeu a votar à esquerda nas votações da atual legislatura. Um sucesso para a esquerda, mas que também corre o risco de criar impasses no Parlamento. A concordância, que enfatiza a busca de soluções comuns, não parece corresponder a esse mecanismo do partido de oposição.

7. A polarização também afeta a Suíça

A crescente polarização na política também pode ser vista na Suíça. Os partidos mais distantes do centro do espectro político estão se expressando com mais força e estão se tornando mais visíveis. Os resultados apertados da votação do último domingo confirmam essas tendências.

No caso da ampliação das autoestradas e das duas propostas de alteração da lei do inquilinato, a mobilização da esquerda surtiu efeito e levou a base eleitoral às urnas.

A aceitação do projeto para a saúde mostra que o Parlamento ainda sabe como encontrar o famoso compromisso suíço. Entretanto, durante a campanha eleitoral, a divisão entre esquerda e direita também se tornou muito mais pronunciada.

