Suíça vota sobre ampliação de autoestradas, direitos dos inquilinos e seguro-saúde

Os cidadãos suíços têm até o meio-dia de domingo, 24 de novembro, para votar em quatro projetos de lei federais. A questão que suscita o maior debate diz respeito à proposta de ampliação das autoestradas do país. Os resultados dos referendos devem ser conhecidos antes do fim do dia.

Em 24 de novembro, os suíços poderão se manifestar sobre quatro decisões adotadas pelo parlamento suíço. Keystone / Gaetan Bally

Os suíços votam em questões nacionais até quatro vezes por ano. Em 24 de novembro, eles poderão se pronunciar sobre quatro decisões adotadas pelo parlamento suíço, às quais vários grupos de interesse e partidos políticos estão tentando se opor por meio de um referendo. Isso significa que, para cada questão, foram coletadas pelo menos 50.000 assinaturas de pessoas a favor de uma votação.

Especificamente, as decisões que estão sendo submetidas a referendo são:

a ampliação de trechos importantes da rede de autoestradas da Suíça

regras mais rígidas para sublocação de imóveis alugados

condições facilitadas para proprietários que desejam rescindir um contrato de aluguel para recuperar sua propriedade para uso pessoal

financiamento padronizado dos serviços de seguro-saúde.

Se os eleitores suíços tivessem votado no início de novembro, a disputa teria sido apertada para todos os quatro projetos de lei, de acordo com uma pesquisa da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (da qual SWI swissinfo.ch faz parte). A expansão da autoestrada e as condições facilitadas para os proprietários rescindirem um contrato de aluguel teriam sido rejeitadas. O financiamento padronizado dos serviços de seguro-saúde e as regras mais rígidas para a sublocação de imóveis alugados teriam sido aprovados.

Referendo contra a ampliação das autoestradas

A Suíça é um país relativamente pequeno. Sua rodovia mais longa, a A1, percorre apenas 422 quilômetros de oeste a leste. Além de ser a rodovia suíça mais longa, é também a mais congestionada. Em 2023, um total de 16.279 horas foram perdidas em congestionamentos na A1, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, de acordo com o Departamento Federal de Estatística. Os cruzamentos de autoestradas ao redor das maiores cidades suíças têm um dos tráfegos mais lentos do mundo, de acordo com uma classificação internacional do fornecedor de GPS TomTomLink externo.

Para melhorar a situação, o governo propôs ao parlamento seis projetos de expansão de autoestradas – quatro deles para a A1. O parlamento aprovou o pacote, que deve custar cerca de CHF5 bilhões (US$ 5,7 bilhões).

Em três meses, 100.000 assinaturas – o dobro do número necessário – foram coletadas contra a expansão. O referendo é apoiado pelo Partido Verde e pelo Partido Social Democrata. Os oponentes dos projetos enfatizam a necessidade de promover a mobilidade sustentável e expandir os serviços de transporte público, em vez de ampliar as rodovias. Eles temem que estradas maiores gerem ainda mais tráfego.

Se a votação for apertada, a opinião dos agricultores suíços poderá ser fundamental. Um eleitorado tradicionalmente conservador, eles provavelmente apoiariam a expansão. No entanto, aqui eles estão enfrentando um dilema, pois o alargamento das estradas inevitavelmente levaria à perda de terras agrícolas.

Um país de inquilinos

Os eleitores suíços também decidirão sobre duas emendas à lei do inquilinato. Como a maioria das pessoas na Suíça não possui casa própria, as reformas afetariam grande parte da população. De acordo com o Departamento Federal de Estatística, a maioria das famílias vive em casas alugadas ou cooperativas. No final de 2022, esse número era de 61%, ou 2,2 milhões de famílias. Isso é significativamente maior do que a média europeia.

As duas reformas que estão sendo votadas colocariam os locadores em uma posição melhor. Portanto, a associação de inquilinos lançou referendos contra elas.

De acordo com as novas disposições, os proprietários teriam maior margem de manobra para impedir que os inquilinos sublocassem suas propriedades. Assim, eles poderão recusar a sublocação “abusiva”, por exemplo, se um apartamento for sublocado por um preço muito alto. A proliferação de plataformas on-line levou a um aumento desses casos, argumentam o parlamento e o governo.

Os legisladores também querem flexibilizar as condições sob as quais os proprietários podem rescindir um contrato de aluguel antecipadamente se quiserem ocupar uma propriedade.

Mais uma votação sobre seguro saúde

A quarta questão que está sendo apresentada aos eleitores mais uma vez diz respeito ao seguro de saúde. Isso já foi objeto de uma votação em junho de 2024, quando duas iniciativas populares destinadas a reduzir os prêmios foram rejeitadas, apesar da carga cada vez mais pesada do seguro de saúde obrigatório para as famílias suíças.

Agora o foco está no financiamento dos serviços prestados. Os eleitores decidirão sobre uma reforma que visa a reduzir os prêmios para os segurados, aumentando o volume de tratamento ambulatorial. Esse objetivo será alcançado por meio da padronização do financiamento do atendimento ambulatorial e hospitalar (ou seja, com pelo menos uma pernoite no hospital).

De acordo com as novas disposições, os cantões terão de pagar uma parcela fixa de 26,9% dos custos para as seguradoras. Atualmente, os cantões contribuem apenas para o tratamento hospitalar e não para o tratamento ambulatorial. A reforma deve, portanto, eliminar falsos incentivos. Hoje, por exemplo, um procedimento cirúrgico em regime de internação deve ser seguido de uma pernoite no hospital, o que nem sempre faz sentido.

Essa proposta de alteração da Lei de Seguro Saúde não é uma solução rápida. Ela foi aprovada pelo parlamento em dezembro de 2023, após 14 anos de trabalho. É uma das reformas mais abrangentes da lei de 30 anos e pode gerar uma economia de custos de CHF440 milhões por ano, de acordo com o Departamento Federal de Saúde Pública.

O projeto de lei está sendo colocado em votação porque os sindicatos solicitaram um referendo sobre ele. Eles acreditam que a nova fórmula de financiamento põe em risco a qualidade do atendimento aos idosos e pressiona ainda mais a equipe das casas de repouso, já que os cantões terão menos voz – e as empresas privadas mais – na determinação dos serviços prestados.

A minoria decide

Nem todos os residentes na Suíça podem votar em 24 de novembro. Somente os cidadãos suíços maiores de 18 anos e que não estejam sob tutela podem votar em questões nacionais. Aqueles que vivem no exterior devem se registrar. Portanto, um total de cerca de 5,5 milhões de pessoas pode votar. Isso representa pouco menos de dois terços da população do país, que é de aproximadamente 9 milhões de habitantes.

As pessoas que vivem na Suíça e que não têm nacionalidade suíça não podem votar, embora representem cerca de um quarto da população.

Cerca de metade dos eleitores qualificados geralmente comparece às urnas. Nos últimos dez anos, a média anual de comparecimento dos eleitores ficou entre 41% e 57%, de acordo com o escritório de estatísticas. Isso significa que, em geral, cerca de 1,5 milhão de votos são suficientes para vencer um referendo. Para votações sobre questões constitucionais e determinados tratados internacionais, a maioria dos cantões também deve concordar. No entanto, esse não é o caso em 24 de novembro.

