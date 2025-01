Suíços devem rejeitar iniciativa de responsabilidade ambiental

Para cumprir os limites globais, os suíços teriam que limitar drasticamente seu consumo. Keystone / Gian Ehrenzeller



A grande maioria dos suíços, no país e no exterior, pretende rejeitar a iniciativa de responsabilidade ambiental no plebiscito de 9 de fevereiro. Os oponentes da iniciativa dos Jovens Verdes ganharam mais terreno durante a campanha, de acordo com a segunda pesquisa da SRG SSR.

A iniciativa dos Jovens Verdes, que pede que a economia suíça respeite os limites do planeta, não é muito convincente. Espera-se um retumbante “não” em 9 de fevereiro.

Faltando pouco mais de 10 dias para a votação, 61% do eleitorado se opõe à iniciativa, de acordo com a segunda pesquisa SRG SSR realizada pela gfs.bern. Assim, o campo do “não” ganhou 12 pontos percentuais em um mês. Apenas 37% dos entrevistados apoiam a iniciativa e 2% ainda estão indecisos.

Os suíços no exterior, que geralmente votam mais a favor do meio ambiente do que seus compatriotas em casa, também se opõem amplamente ao projeto (57%). Apenas 42% dos membros da diáspora apoiam a iniciativa e 1% está indeciso.

A iniciativa segue o padrão clássico dos projetos de lei ambiental, de acordo com o gfs.bern. O Partido Verde, o Partido Socialista (PS) e o Partido Verde Liberal (PVL / centro) apóiam claramente a iniciativa, enquanto os outros partidos a rejeitam claramente.

Um conflito entre a elite e a base está surgindo no PVL. Os apoiadores do partido ainda são a favor da iniciativa, enquanto a posição oficial é rejeitá-la.

A pesquisa de opinião Para a segunda pesquisa antes do plebiscito federal de 9 de fevereiro de 2025, o gfs.bern entrevistou 15.996 eleitores entre 15 e 23 de janeiro. A margem de erro estatística é de +/-2,8 pontos percentuais.

Fora do campo rosa-verde, apenas as pessoas com renda muito baixa (até 3.000 francos) ainda são a favor da iniciativa. Todos os outros grupos populacionais são agora contra.

As mulheres, que apoiaram a iniciativa no início da campanha, agora são contra. Entretanto, a cientista política do gfs.bern, Martina Mousson, observa que “a iniciativa ainda é mais popular entre as mulheres mais jovens”.

O remédio errado

No entanto, a pesquisa mostra que a maioria do eleitorado concorda com o objetivo da iniciativa. 60% dos entrevistados acreditam que os recursos naturais devem ser conservados para não colocar em risco a base da vida em nosso planeta.

Entretanto, a solução proposta para alcançar esse objetivo não é muito convincente. A grande maioria dos entrevistados teme que a iniciativa leve a um aumento nos preços e no custo de vida. Isso seria contrário ao desejo do Jovens Verdes de tomar medidas socialmente aceitáveis.

“O problema fundamental abordado pela iniciativa é certamente amplamente reconhecido, mas não é considerado o remédio adequado”, resumem os cientistas políticos do gfs.bern.

Pouca atenção da mídia

O fato da iniciativa de responsabilidade ambiental ter sido o único assunto submetido à votação em 9 de fevereiro não parece ter funcionado a seu favor. Na verdade, ela é atualmente a iniciativa que recebeu menos atenção da mídia de todas as iniciativas submetidas à votação desde 2018, de acordo com uma análise do Centro de Pesquisa Pública e Social da Universidade de Zurique (fög). Além disso, o tom dos artigos foi bastante negativo.

Edição: Samuel Jaberg/fh

(Adaptação: Fernando Hirschy)

