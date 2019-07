In Meculane kommt der Tod in Raten

No seu novo papel, ManzoniLink externo prestará " apoio de bons ofíciosLink externo " para facilitar o diálogo entre o governo de Moçambique e a organização de resistência da guerrilha RENAMOLink externo , bem como para a assinatura e posterior implementação de um acordo de paz entre as partes.

Em comunicado de terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudou a decisão "que reconhece o compromisso de longa data da Suíça para com a ONU e sublinha o seu papel ativo no processo de paz em curso em Moçambique".

Contagem de votos na capital Maputo em 2014: a Suíça vem estreitando suas relações com a população local e as autoridades, apoiando melhorias na administração e governança do país.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

O novo representante especial da ONU em Moçambique é um suíço 11. Julho 2019 - 14:14 O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, nomeou Mirko Manzoni, embaixador da Suíça em Maputo, como seu enviado pessoal para Moçambique. Em comunicado de terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudou a decisão "que reconhece o compromisso de longa data da Suíça para com a ONU e sublinha o seu papel ativo no processo de paz em curso em Moçambique". + Ministério das Relações Exteriores da Suíça: Moçambique No seu novo papel, Manzoni prestará "apoio de bons ofícios" para facilitar o diálogo entre o governo de Moçambique e a organização de resistência da guerrilha RENAMO, bem como para a assinatura e posterior implementação de um acordo de paz entre as partes. Manzoni é embaixador em Moçambique desde 2014. Preside igualmente ao Grupo de Contato Internacional que apoia o processo de paz em Moçambique desde fevereiro de 2017. "A nomeação do embaixador Manzoni reconhece a competência de mediação da Suíça e reflete a apreciação da sua contribuição para a paz e a segurança", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros. ​​​​​​​