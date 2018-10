Este conteúdo foi publicado em 7 de Outubro de 2018 12:23 07. Outubro 2018 - 12:23

Os imigrantes brasileiros que vivem na Suíça já estão votando nos consulados em Zurique e Genebra. Só em Zurique são mais de 14 mil. A fila dá volta no quarteirão. Porem a vontade de participar é grande. Os organizadores garantem a segurança do pleito.

No domingo pela manhã os eleitores brasileiros já formavam uma fila que dobrava o quarteirão próximo ao local de voto, a escola “Juventus Schulen”, no centro de Zurique. (Alexander Thoele)

Enquanto a maioria dos brasileiros dormia, o ConsuladoLink externo do Brasil em Zurique abria pontualmente às oito horas da manhã as portas da escola "Juventus Schulen”, novecentos metros distante da principal estação de trem de Zurique. Vinte minutos depois, a fila já dobrava o quarteirão.

Os diplomatas e funcionários do Consulado do Brasil em Zurique não pouparam esforços para os preparativos. Somente na sua jurisdição, que engloba não apenas a parte germanófona da Suíça, mas também a parte italófona, 11.365 eleitores estão registrados e aptos para votar. "Nossa expectativa é que dessa vez a participação será maior do que nas outras eleições. Queremos que tudo funcione sem problemas", explicou o cônsul-adjunto Leandro Araújo.



As 15 urnas eletrônicas chegaram por malote diplomático e ficaram depositadas no Consulado do Brasil em Zurique.

As quinze urnas eletrônicas chegaram com o malote diplomático e ficaram depositadas na sala de espera do consulado no sábado. No total, 60 mesários foram convocados, seja funcionários do governo brasileiro ou também imigrantes. "Alguns foram voluntários e os outros convocados. Todos receberam uma intimação oficial do Tribunal Regional do Distrito Federal, que coordena as eleições para os brasileiros do exterior", acrescentou Leandro. Segundo o diplomata, nas eleições de 2014 a participação foi grande. "Entre 60 e 70% do eleitorado que vive aqui na Suíça".



Por que você está votando? Imigrantes brasileiros que votavam no 1º turno das eleições brasileiras no Consulado do Brasil em Zurique, respondem.

A segurança também é um aspecto importante nas eleições de 2018. Depois que o último voto for registrado nas urnas eletrônicas em Zurique, um grupo de funcionários do consulado levara as 15 memórias USB (cada urna eletrônica tem a sua própria) para um computador equipado com um sistema de criptografia, que envia os dados ao Tribunal Superior EleitoralLink externo. Eles serão acompanhados por testemunhas, para garantir que não houve manipulação. E a segurança não termina aí. "Nos depois iremos comparar os dados enviados ao Brasil com os relatórios em papel - boletins de voto - emitidos por cada urna eletrônica. Assim podemos garantir que não houve erros ou irregularidades", diz Leandro.

500 mil eleitores no exterior As Eleições 2018 serão realizadas nas seguintes datas:

Primeiro Turno – 7 de outubro (domingo) Segundo Turno – 28 de outubro (domingo) No Brasil, 147.306.275 eleitores estão aptos a voar em 2018, em 5.570 municípios No mundo: 500.727 eleitores brasileiros votam para presidente e vice-presidente no exterior. O eleitorado no exterior cresceu 41,38% em 2018. Em 2014, o total de eleitores fora do Brasil era de 354.184 171 cidades no exterior têm eleitores brasileiros registrados.

Em caso de emergência: o cônsul-adjunto, Leandro Araújo, segura na mão a urna de lona, utilizada apenas se as urnas eletrônicas não funcionam.

Outros números interessantes das eleições de 2018 Cidades com mais eleitores brasileiros:

Boston (EUA): 35.044

Miami (EUA): 34.356

Tóquio (Japão): 26.092

Londres (Inglaterra): 25.917 Cidades com menos eleitores brasileiros:

Bamako (Mali): 1

Lethen (Guiana): 1

Cotonou (Benin): 2

Conacri (Rep. da Guiné): 2 93.589 locais de votação no país e 211 locais de votação no exterior receberão eleitores em 2018. A divulgação dos resultados das eleições pode ser vista AQUILink externo.



