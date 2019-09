Em 2014, os eleitores suíços aprovaram por pouco uma proposta da direita para reintroduzir cotas de imigração para cidadãos da UE, mas o parlamento se recusou a implementar as disposições. Em vez disso, o congresso suíço concordou com uma emenda legal que dá preferência na contratação de cidadãos suíços em detrimento dos estrangeiros.

Parlamento debate limitação da imigração 17. Setembro 2019 - 10:00 O Parlamento suíço lançou um grande debate sobre os planos do Partido Popular Suíço para limitar a imigração e cancelar um acordo de livre circulação de pessoas com cidadãos da União Europeia. Em agosto de 2018, a Câmara dos Deputados se posicionou contra uma iniciativa popular entregue por grupos de direita, exigindo uma votação nacional sobre o tema. Após seis horas de debate na segunda-feira (16), o debate foi adiado para a próxima semana. Mais de 80 parlamentares são esperados. O Partido Popular (SVP, na sigla em alemão) adverte que a população da Suíça pode em breve chegar a dez milhões, do total atual de 8,5 milhões, se nada for feito para conter o fluxo de imigrantes. No entanto, nenhum outro grande partido político está disposto a apoiar a proposta. O governo também descartou os planos. Eles argumentam que a aprovação de limites para a imigração pejudicaria ainda mais os laços tensos com o bloco de 28 nações, principalmente uma série de acordos bilaterais. Antes das eleições Os observadores afirmam que o debate é uma plataforma para os grupos de direita com agendas anti-UE e anti-estrangeiros para chamar a atenção do público antes das eleições parlamentares de outubro. As últimas sondagens revelaram que o SVP, o maior partido do país, está perdendo terreno, mas continua claramente à frente de qualquer outro partido. O Senado deverá agora discutir a iniciativa antes do Governo fixar uma data para o escrutínio nacional. Em 2014, os eleitores suíços aprovaram por pouco uma proposta da direita para reintroduzir cotas de imigração para cidadãos da UE, mas o parlamento se recusou a implementar as disposições. Em vez disso, o congresso suíço concordou com uma emenda legal que dá preferência na contratação de cidadãos suíços em detrimento dos estrangeiros.