A liderança suíça é extremamente necessária para ajudar a estabelecer um sistema que responsabilize países e empresas por seus deveres com a segurança química, e com a eliminação gradual dos produtos químicos de preocupação mundial.

B. T.: O governo suíço deve mostrar mais ambição internacionalmente. Atualmente, a ONU está discutindo o futuro de um amplo acordo-quadro sobre gestão de produtos químicos, que foi adotado há mais de dez anos. A opinião predominante é que esse quadro, não vinculativo, não está funcionando. Em particular, não há responsabilidade de nenhum governo para com as promessas que fizeram sob este quadro. Nos últimos 13 anos, não houve uma redução significativa na eliminação progressiva dos agrotóxicos altamente perigosos.

Não são apenas as empresas químicas que nos devem preocupar quando se trata de toxinas e direitos humanos. É importante para todas as empresas, como as do setor de alimentos e bebidas, realizar a diligência devida ao comprar produtos que são produzidos usando pesticidas e outros produtos químicos tóxicos, e com relação a seus resíduos.

Por exemplo, na indústria do tabaco na África, vemos provas de que estão sendo utilizados agrotóxicos altamente perigosos em plantações onde sabemos que as crianças estão presentes e a trabalhar. Se as crianças utilizam esses agrotóxicos, isso constitui uma das piores formas de trabalho infantil.

B. T.: Há uma grave deficiência em termos de “due diligence” de direitos humanos realizada por fabricantes de agrotóxicos e outras empresas químicas em termos do que acontece depois do ponto de venda.

Isso tem impulsionado uma abordagem mais preventiva na Europa. Algumas pesquisas que fiz em 2013, que analisaram as diferenças na forma como os EUA e a Europa regulamentam os agrotóxicos, revelaram que havia cerca de 80 agrotóxicos que são proibidos na Europa, mas autorizados para uso nos EUA. No entanto, como vimos nas últimas semanas, certos estados nos EUA, como a Califórnia, estão proibindo pesticidas como o clorpirifos, que a Europa não tem.

B. T.: A União Europeia determinou que, para alguns produtos químicos, os níveis de exposição não podem ser avaliados com precisão para certos usuários, como os agricultores, e que precisamos de uma abordagem que reconheça a incerteza sobre a quantidade de exposição e suas implicações. O conceito de "uso seguro" é uma narrativa da indústria que simplesmente não é prática para muitos tipos diferentes de substâncias, especialmente em países em desenvolvimento com capacidade limitada de monitoramento e fiscalização de seu uso.

No entanto, as poucas avaliações de risco que foram concluídas centram-se no risco da exposição individual a substâncias e não consideram os direitos humanos da criança. Estamos descobrindo todos os tipos de efeitos diferenciados dessas substâncias químicas sobre a saúde, o que está mudando cada vez mais a forma como pensamos sobre doenças e deficiências que se desenvolvem mais tarde na vida. Considero esta predominância generalizada da exposição infantil muito preocupante, não só com base na ciência, mas também nos valores, princípios e direitos das crianças que são reconhecidos por quase 200 países.

Baskut Tuncak: O que realmente me preocupa é a exposição generalizada de crianças durante períodos sensíveis do desenvolvimento e como as substâncias químicas são consideradas cada vez mais perigosas, para níveis de exposição cada vez mais curtos. Problemas de saúde que vão desde a diminuição da contagem de espermatozoides até ao aumento das taxas de câncer de mama estão cada vez mais associados à exposição a essas substâncias químicas na infância. Particularmente preocupante é a forma como múltiplas exposições químicas se podem combinar e interagir entre si para afetar a saúde.

O governo suíço tem tido uma posição ambígua e inconsistente sobre a regulamentação do uso de pesticidas. Por um lado, tem sido criticado pelo progresso mais lento do que o desejado na implementação de um plano de ação de redução de pesticidas adotado em 2017. No entanto, na semana passada, o país foi além de seus vizinhos europeus ao proibir 12 pesticidas contendo clorpirifos e clorpirifos-metila.

A conscientização pública na Suíça também está em ascensão após relatos de níveis excessivos de pesticidas encontrados em cursos d'água e as potenciais ligações dos pesticidas com quase tudo, desde o desaparecimento das abelhas à má qualidade do esperma.

Uma tempestade se abateu sobre a indústria mundial de agrotóxicos no ano passado. Vários julgamentos multimilionários contra a Monsanto, agora de propriedade da Bayer, deixaram as empresas do agronegócio em estado de alerta e fizeram do herbicida glifosato um nome familiar.

Duas iniciativas para restringir o uso e a venda de agrotóxicos na Suíça foram discutidas no parlamento esta semana. O relator especial da ONU sobre direitos humanos e substâncias e resíduos tóxicos acredita que as empresas de agrotóxicos e o governo suíço devem fazer mais para eliminar gradualmente os produtos químicos perigosos.

