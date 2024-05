Porto do Rio Grande opera normalmente apesar de enchentes no RS, diz administração

SÃO PAULO (Reuters) – O porto do Rio Grande, importante canal de exportação de produtos agrícolas do Brasil, está operando normalmente apesar de enchentes que atingem o Estado gaúcho, afirmou a administração portuária em nota nesta terça-feira.

“A unidade não foi afetada pela elevação do nível da Laguna dos Patos”, disse a gerência de comunicação da autoridade portuária.

A nota diz ainda que a Portos RS segue acompanhando os desdobramentos das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, bem como a situação dos portos sob sua administração.

A empresa afirmou que por volta das 8h desta terça-feira a correnteza no Canal de Acesso ao Porto do Rio Grande era de vazante, ou seja, permitindo o escoamento da água com uma velocidade de aproximadamente três nós, o equivalente a 5,55 km/h. A tábua de maré indicava o nível de 90 cm acima do normal.

Já o Porto de Pelotas está com as operações de embarque de toras para a CMPC paralisadas. Em Porto Alegre, uma unidade portuária segue com as operações paralisadas em razão da manutenção do nível do Guaíba acima da chamada cota de inundação.