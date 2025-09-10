Posto de pessoa mais rica do mundo de Musk é ameaçado por Ellison, da Oracle

afp_tickers

2 minutos

O bilionário Elon Musk poderia deixar de ser a pessoa mais rica do mundo, sendo superado pelo cofundador da Oracle, Larry Ellison, cuja gigante do software aponta para ganhos maciços em inteligência artificial.

Ellison, de 81 anos, ganhou cerca de 100 bilhões de dólares (aproximadamente 541 bilhões de reais), nesta quarta-feira (10), quando as ações da Oracle dispararam após fortes ganhos de sua empresa na área da inteligência artificial.

Esse aumento aumentou a fortuna total de Ellison para cerca de 395 bilhões de dólares (2,1 trilhões de reais), em comparação com os aproximadamente US$ 440 bilhões (2,4 trilhões de reais) de Musk, segundo o índice em tempo real de bilionários da Forbes.

Um índice de riqueza da Bloomberg colocou a fortuna de Ellison ligeiramente à frente da de Musk, designando o chefe da Oracle como o número um neste momento.

A diferença nos cálculos está relacionada com a forma como são estimadas algumas de suas enormes participações.

Ellison e Musk são amigos próximos, e, o chefe da Oracle frequentemente ajudou Musk durante períodos desafiadores na carreira do magnata da Tesla.

Ele investiu mais de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais, na cotação atual) na compra do Twitter por Musk e fez parte do conselho administrativo da Tesla durante muitos anos.

A participação mais facilmente estimada de Musk é na Tesla, cujas ações caíram em 2025 em meio a vendas estagnadas atribuídas em parte à associação do CEO com figuras políticas da extrema-direita.

No início deste mês, a Tesla apresentou uma proposta de compensação a Musk, que poderia superar um trilhão de dólares (cerca de 5,4 trilhões de reais) até 2035 se a empresa alcançar seus objetivos ambiciosos.

Os acionistas votarão o plano em novembro.

Ellison, um apoiador de longa data do presidente americano, Donald Trump, possui mais de 40% do capital da Oracle, segundo a S&P Capital IQ.

A CEO da Oracle, Safra Catz, classificou o trimestre recém-terminado como “incrível”, enquanto a empresa assinou “quatro contratos de bilhões de dólares com três diferentes clientes”.

A Oracle projetou que as receitas do seu negócio na nuvem cresceriam 77% no ano fiscal atual para 18 bilhões de dólares (97,4 bilhões de reais).

jmb/arp/mr/mel/rm/mvv