Pré-candidato à Presidência do Peru sai ileso de ataque a tiros

afp_tickers

4 minutos

O pré-candidato à Presidência do Peru Rafael Belaúnde sofreu nesta terça-feira (2) um ataque a tiros enquanto viajava em seu carro em Cerro Azul, no sul de Lima, do qual saiu ileso, informou a polícia.

O veículo de Belaúnde, de 50 anos e líder do direitista Partido Liberdade Popular, recebeu vários disparos efetuados por indivíduos em uma motocicleta.

“Dispararam contra o veículo e contra ele”, declarou à imprensa o chefe da polícia peruana, general Óscar Arriola.

O ataque não resultou em feridos por bala.

“Ele está ileso. Os criminosos não conseguiram atingir seu objetivo”, destacou o ex-ministro Pedro Cateriano, fundador do Liberdade Popular, em declarações à rádio RPP.

Nas redes sociais e na mídia, viralizou uma imagem de Belaúnde com traços de sangue no rosto e em sua camisa branca.

A caminhonete era “conduzida pelo político”, confirmou o general Arriola, com base nos resultados das primeiras investigações, esclarecendo versões iniciais da polícia de que um motorista acompanhava o dirigente.

O sangue seria resultado de lesões causadas por estilhaços do para-brisa que foi atingido por três balas, segundo o chefe policial, que não especificou se os fragmentos de vidro atingiram o político ou algum outro ocupante do veículo.

Belaúnde foi atacado próximo a uma residência familiar em Cerro Azul, perto da costa.

O político informou à polícia que “não recebeu ameaças de extorsão ou de outro tipo”, indicou Arriola.

O presidente do Júri Nacional de Eleições (JNE), Roberto Burneo, lamentou e condenou o atentado e fez um apelo ao Poder Executivo e ao Legislativo para que unam esforços a fim de priorizar a segurança do sistema eleitoral, dos candidatos e dos cidadãos.

“Este fato nos alerta para priorizar a segurança desses processos eleitorais”, disse Burneo à rádio RPP.

O líder do Partido Liberdade Popular aspira à presidência nas eleições que serão realizadas em 12 de abril, entre um amplo grupo de pré-candidatos.

No momento, ele não figura entre os favoritos nas pesquisas lideradas pelo ex-prefeito de Lima Rafael López Aliaga e Keiko Fujimori, filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori, ambos de direita.

– “Um início ruim de campanha”-

Rafael Belaúnde é neto do ex-presidente Fernando Belaúnde, que governou o Peru de 1963 a 1968 e de 1980 a 1985.

“É um início ruim de campanha. (…) É preciso rejeitar com firmeza este ataque a tiros sofrido pela manhã por Rafael Belaúnde”, afirmou Cateriano.

O dirigente enfatizou que o Peru está “lamentavelmente atravessando um contexto de atividade criminosa ativa”.

Por sua vez, o ex-ministro do Interior Gino Costa, próximo a Belaúnde, exigiu na rede X que o governo dê “garantias aos candidatos à presidência e detenha a violência eleitoral já”.

Nos últimos anos, o Peru tem enfrentado uma onda de violência do crime organizado jamais vista no país.

Diversas gangues extorquem e assassinam quem resiste à chantagem, o que desencadeou protestos massivos liderados por jovens e setores de transportadores e comerciantes, que são os mais afetados.

Em razão do avanço implacável da insegurança, o Congresso destituiu em um julgamento expresso a então presidente Dina Boluarte em 10 de outubro.

O chefe do parlamento, o direitista José Jerí, assumiu o poder de forma interina até julho de 2026, quando tomará posse o novo presidente.

ljc/vel/mr/lm/am