Pré-candidato à presidência do Peru sai ileso de ataque a tiros

afp_tickers

4 minutos

O pré-candidato à presidência do Peru Rafael Belaúnde saiu ileso nesta terça-feira (2) de um ataque a tiros enquanto se deslocava em seu carro em Cerro Azul, uma localidade ao sul de Lima, segundo a polícia.

O veículo do empresário de 50 anos, líder do Partido Liberdade Popular (direita), foi atingido por vários projéteis nas imediações de uma propriedade familiar.

Duas pessoas em uma motocicleta realizaram de “oito a nove disparos”, indicou o chefe da polícia peruana, general Óscar Arriola.

Belaúnde respondeu com sua própria arma e efetuou “pelo menos 12 tiros”, acrescentou Arriola ao veículo de informação Perú 21. Ainda assim, não há registro de que alguém tenha ficado ferido por arma de fogo.

O chefe policial classificou o caso como um “incidente de segurança” em meio a uma onda de violência do crime organizado, com extorsões e assassinatos, que desencadeou protestos multitudinários, especialmente em Lima.

“Vivemos uma época conturbada de muita insegurança pública. É preciso deixar que a polícia faça o seu trabalho” e determine o ocorrido, disse Arriola à imprensa, sem mencionar se foi uma ação com fins políticos.

A imagem do pré-candidato com sangue no rosto e na camisa se tornou viral nas redes sociais e foi amplamente difundida nos meios de comunicação.

A polícia informou que os ferimentos foram causados por estilhaços do para-brisas atingido com três projéteis. Segundo explicou Belaúnde, são “arranhões sofridos após o incidente”.

O político contou à autoridade policial que “não recebeu ameaças de extorsão ou de outro tipo”, indicou Arriola.

– ‘Início ruim de campanha’ –

O líder do Liberdade Popular pretende concorrer nas eleições gerais de 12 de abril, entre um grupo de pelo menos 12 pré-candidatos. Nas pesquisas de intenção de voto ele figura nos últimos lugares.

O ex-prefeito de Lima, Rafael López Aliaga, e a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, dominam as pesquisas. Ambos são políticos de direita que prometem impor a linha-dura no combate ao crime organizado.

“Condeno com absoluta firmeza este ato criminoso, reflexo da violência que atinge milhares de peruanos todos os dias. Não podemos normalizar esses atos criminosos, que devem ser combatidos com toda a força da lei”, escreveu Keiko na rede social X.

Rafael Belaúnde é neto do ex-presidente Fernando Belaúnde, que governou o Peru em dois períodos, de 1963 a 1968 e de 1980 a 1985.

“É um início ruim de campanha […] É preciso rejeitar com firmeza este ataque a tiros sofrido pela manhã por Rafael Belaúnde”, afirmou o ex-ministro Pedro Cateriano, fundador do Liberdade Popular, em declarações à rádio RPP.

Cateriano enfatizou que o país está “lamentavelmente atravessando um contexto de atividade delinquencial ativa”.

Nos últimos anos, o Peru tem enfrentado uma onda de violência jamais vista desde o fim do conflito interno com as guerrilhas de esquerda no ano 2000.

Diante do assédio de diversos grupos criminosos, os peruanos foram às ruas protestar em mobilizações lideradas pela Geração Z (jovens de 18 a 30 anos) e por trabalhadores e empresários dos setores de transporte e comércio, os mais afetados.

Nesse contexto de mal-estar social, o Congresso destituiu em um julgamento a toque de caixa a então presidente Dina Boluarte, em 10 de outubro.

O chefe do parlamento, José Jerí (direita), assumiu o poder de maneira interina até julho de 2026, quando o novo presidente deve tomar posse.

ljc/vel/cr/rpr