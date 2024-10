Prêmio Nobel de Química de 2024 vai para trio de pioneiros da proteína

Por Johan Ahlander e Niklas Pollard

ESTOCOLMO (Reuters) – Os cientistas norte-americanos David Baker e John Jumper e o britânico Demis Hassabis ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2024, informou o órgão que concedeu o prêmio nesta quarta-feira, por seu trabalho na compreensão da estrutura das proteínas.

Metade do prêmio foi concedido a Baker “pelo design computacional de proteínas”, enquanto a outra metade foi compartilhada por Hassabis e Jumper “pela previsão da estrutura de proteínas”, disse a Real Academia Sueca de Ciências, que concede o prêmio.

Baker é professor da Universidade de Washington, em Seattle, enquanto Hassabis é CEO da Google DeepMind, a subsidiária de pesquisa de IA da Google, onde Jumper também trabalha como cientista sênior de pesquisa.

Hassabis e Jumper utilizaram a inteligência artificial para prever a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas, enquanto Baker aprendeu a dominar os blocos de construção da vida e a criar proteínas totalmente novas, informou o órgão que concedeu o prêmio.

“Uma das descobertas que estão sendo reconhecidas este ano diz respeito à construção de proteínas espetaculares”, disse a academia em um comunicado. “A outra é sobre a realização de um sonho de 50 anos: prever estruturas de proteínas a partir de suas sequências de aminoácidos.”

O prêmio, amplamente considerado como um dos mais prestigiados do mundo científico, vale 11 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares).

“Estou realmente empolgado com todas as maneiras pelas quais o design de proteínas torna o mundo um lugar melhor em termos de saúde, medicina e, na verdade, tecnologia externa”, disse Baker por telefone na coletiva de imprensa que anunciou o prêmio.

Em 2003, Baker conseguiu usar aminoácidos, geralmente descritos como os blocos de construção da vida, para projetar uma nova proteína que era diferente de qualquer outra existente, disse a academia.

Isso abriu a porta para a rápida criação de diferentes proteínas para uso em áreas como produtos farmacêuticos, vacinas, nanomateriais e até mesmo sensores minúsculos.

“Ele desenvolveu ferramentas computacionais que agora permitem que os cientistas criem novas proteínas espetaculares com formas e funções totalmente novas, abrindo possibilidades infinitas para os maiores benefícios para a humanidade”, disse Heiner Linke, presidente do Comitê do Nobel de Química, sobre a contribuição de Baker.

Em 2020, Hassabis e Jumper apresentaram um modelo de IA chamado AlphaFold2. Com sua ajuda, eles conseguiram prever a estrutura de praticamente todas as 200 milhões de proteínas que os pesquisadores identificaram, disse a academia.

TERCEIRO PRÊMIO ANUNCIADO

O terceiro prêmio a ser entregue todos os anos, o prêmio de Química, segue os prêmios de Medicina e Física anunciados no início desta semana.

Os prêmios Nobel foram estabelecidos no testamento do inventor da dinamite e rico empresário Alfred Nobel e são concedidos “àqueles que, durante o ano anterior, tiverem conferido o maior benefício à humanidade”.

Entregue pela primeira vez em 1901, 15 anos após a morte de Nobel, o prêmio é concedido por realizações em Medicina, Física, Química, Literatura e Paz. Os ganhadores de cada categoria dividem a soma do prêmio, que foi ajustada ao longo dos anos.

O prêmio de Economia foi adicionado posteriormente e é financiado pelo banco central sueco.

A Química, que estava no coração de Alfred Nobel e era a disciplina mais aplicável ao seu trabalho como inventor, nem sempre é o prêmio que mais chama a atenção, mas os ganhadores anteriores incluem grandes nomes da ciência, como os pioneiros da radioatividade Ernest Rutherford e Marie Curie.

O prêmio de Química do ano passado foi concedido a Moungi Bawendi, Louis Brus e Aleksey Ekimov pela descoberta de minúsculos aglomerados de átomos conhecidos como pontos quânticos, amplamente utilizados atualmente para criar cores em telas planas, lâmpadas de diodo emissor de luz (LED) e dispositivos que ajudam os cirurgiões a enxergar vasos sanguíneos em tumores.

Além do prêmio em dinheiro, os vencedores receberão uma medalha do rei sueco no dia 10 de dezembro, seguido de um luxuoso banquete na prefeitura de Estocolmo.

(Reportagem de Johan Ahlander, Niklas Pollard e Marie Mannes, em Estocolmo; Reportagem adicional de Terje Solsvik, em Oslo, e Anna Ringstrom, em Estocolmo)