Príncipe Harry deposita flores no túmulo da avó em Windsor

O príncipe Harry compareceu, nesta segunda-feira (8), ao castelo de Windsor, a oeste de Londres, para depositar flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth II, falecida há três anos, informou seu porta-voz.

O túmulo de Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022, encontra-se na capela de São Jorge do castelo.

O príncipe Harry, que vive na Califórnia, chegou a Londres nesta segunda-feira para cumprir vários compromissos nos próximos dias.

A principal pergunta feita pela imprensa e pela opinião pública britânica em relação a sua visita é se ele se encontrará com o pai, o rei Charles III, que sofre de câncer, após anos de tensões na família real.

Harry visitou sozinho o túmulo de sua avó no castelo de Windsor, disse seu porta-voz à AFP.

O príncipe e seu pai não se encontram desde fevereiro de 2024. Harry, que ostenta o título de duque de Sussex, pegou um voo após saber que o rei, de 76 anos, sofre de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O príncipe, de 40 anos, participará nesta segunda-feira à noite em Londres da festa beneficente da organização WellChild, que apoia crianças com deficiência.

Padrinho desta organização há 17 anos, ele fará um discurso e entregará um prêmio a uma menina de 6 anos.

Na terça-feira, Harry irá a Nottingham (norte da Inglaterra), onde visitará um estúdio de gravação para jovens e anunciará “uma doação substancial” a outra associação, a Children in Need (Crianças Necessitadas), que combate a violência infantil.

Harry também mantém uma relação distante com seu irmão mais velho, o príncipe William, herdeiro do trono, que tinha um compromisso nesta segunda-feira fora de Londres.

“Adoraria me reconciliar com a minha família”, confidenciou Harry à BBC em maio. “Não sei quanto tempo resta para o meu pai”, acrescentou.

