Príncipe Harry verá rei Charles III em sua viagem desta semana a Londres?

O príncipe Harry retorna, nesta segunda-feira (8), a Londres em ocasião de uma festa beneficente, com a dúvida se em algum momento da semana irá se reunir com seu pai, o rei Charles III, para tentar reconciliar-se após anos de tensões.

Pai e filho não se veem desde fevereiro de 2024, quando Harry, que mora nos Estados Unidos, tomou um avião após saber que o rei, de 76 anos, sofria de câncer, doença pela qual ainda está em tratamento.

O encontro na residência do rei, Clarence House, em Londres, durou menos de 45 minutos, e Harry voltou para sua casa na Califórnia após passar uma noite em um hotel.

Desde então, o príncipe retornou três vezes a Londres, mas em nenhuma de suas viagens se reuniu com a família real, com quem rompeu em 2020, acumulando ressentimentos.

“Gostaria muito de reconciliar-me com minha família”, disse, esperançoso, em maio passado à BBC. “Não sei quanto tempo resta ao meu pai”, acrescentou o irmão mais novo do príncipe William, herdeiro do trono.

Em 9 de julho, um encontro em Londres entre o encarregado de comunicação do rei, Tobyn Andreae, e a nova responsável de relações públicas de Harry, Meredith Maines, reacendeu as especulações. O The Mail on Sunday publicou uma foto na qual eles aparecem reunidos em um terraço.

– “Conversa a sós” –

Segundo o tabloide The Mirror, o rei e seu filho poderiam reunir-se esta semana por ocasião da viagem de Harry “para uma conversa a sós”.

O palácio de Buckingham manteve-se em silêncio sobre o assunto.

“Uma reconciliação é possível”, opinou o historiador e comentarista real, Ed Owens.

“Está no interesse do rei como figura pública”, disse à AFP. “Para sua reputação, após seu falecimento, uma reconciliação com seu filho seria vista como algo muito positivo”.

“Esta família tão dividida desviou a atenção por tempo demais com suas histórias de tabloides, fofocas e escândalos”, destacou.

Harry, de 40 anos, participará nesta segunda-feira da festa da organização beneficente Well Child em Londres, da qual é padrinho, entregará um prêmio a uma menina com deficiência e fará um discurso.

O príncipe tem outros compromissos no Reino Unido durante esta semana, informou seu porta-voz.

O rei, por sua vez, passou o fim de semana na Escócia, onde assistiu no sábado aos tradicionais Highland Games perto do castelo de Balmoral.

“A grande questão, caso se encontrem, é: onde?”, perguntou Joe Little, editor-chefe da Majesty Magazine, uma revista mensal sobre a realeza.

O encontro de julho “mostra que há um canal de comunicação”, declarou à AFP.

– Contradições –

Little considera que o rei deseja uma reconciliação, mas aponta as contradições de um príncipe que critica abertamente a família real e pede publicamente uma reaproximação.

Desde que renunciou às suas obrigações reais e mudou-se em 2020 para a Califórnia com sua esposa Meghan, Harry concedeu uma entrevista explosiva à estrela americana de ‘talk show’, Oprah Winfrey, em março de 2021, insinuando que alguns membros da família real eram racistas.

Após uma série documental na Netflix, em dezembro de 2022, publicou suas memórias, “O Que Sobra”, no início de 2023, criticando seu irmão William, sua cunhada Catherine, e também Camilla, sua madrasta.

O príncipe também começou, e perdeu, uma longa batalha judicial no Reino Unido para obter proteção policial, com as mesmas condições de segurança de quando era membro ativo da família real.

“Meu pai não fala mais comigo por conta desta questão de segurança”, confessou em maio.

Meghan, muito criticada no Reino Unido, não retornou desde o funeral da rainha Elizabeth II em setembro de 2022.

Os filhos do casal, Archie e Lilibet, foram vistos pela última vez no Reino Unido no 70º aniversário do reinado de Elizabeth II em junho de 2022.

Para Richard Fitzwilliams, comentarista real, um encontro “em privado”, longe dos meios de comunicação, poderia ser apenas o início de um longo processo cheio de obstáculos.

Ainda mais considerando, de acordo com Fitzwilliams, que William não parece nem um pouco pronto para isso.

