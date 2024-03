Pravaler emite R$285 mi em FIDCs para financiar cursos de graduação

4 minutos

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – A empresa de financiamento estudantil Pravaler anunciou nesta terça-feira a emissão de 285 milhões de reais em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) para financiar cursos de graduação no primeiro semestre de 2024.

A captação representa mais de metade de todo o volume levantado em 2023 pelo Pravaler, de 514 milhões de reais, e a previsão do diretor financeiro, Haroldo Carvalho, é que o volume anual em 2024 supere o patamar do ano passado em pelo menos 10% a 20%.

Segundo o executivo, desde o início deste ano mais de 250 mil pessoas demonstraram interesse em financiar cursos de ensino superior por meio do Pravaler, crescimento de 56% em comparação com todo o ano de 2023. Para o curso de medicina, em particular, a busca dobrou em janeiro frente ao mesmo período em 2023.

Entre os fatores para o crescimento na procura, Carvalho cita maiores investimentos da companhia em marketing e marca, um maior conhecimento sobre o financiamento estudantil e medidas recentes do governo federal voltadas para a educação.

“Um outro fator importante…que ajuda até no conhecimento do financiamento como ferramenta é o próprio governo, com Fies. Então as pessoas vão sabendo que existe financiamento, que o ensino superior é um sonho realizável, tudo isso ajuda”, disse ele à Reuters.

O Pravaler conta com pouco mais de 100 mil alunos ativos, liderados pelo curso de direito, seguido por cursos da saúde como medicina e odontologia, de acordo com diretor financeiro. Em volume de carteira, medicina é quem lidera, representando cerca de 1 quarto dos financiamentos do Pravaler. Ao todo, a empresa já financiou mais de 350 mil alunos, acrescentou.

Carvalho ainda vê mais espaço para crescer, já que o Brasil possui uma grande lacuna entre formados no ensino médio e ingressantes na educação superior. “Hoje, tem por volta de 12 a 13 milhões de pessoas que concluíram o ensino médio e não avançaram para o ensino superior.”

A emissão vem na esteira do lançamento pelo governo federal do Fies Social, no mês passado, que visa conceder financiamento integral a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo cadastrados no CadÚnico a partir do segundo semestre de 2024.

A expectativa é que a medida beneficie mais de 100 mil estudantes neste ano, anúncio que impulsionou as ações do setor de educação na bolsa brasileira. Na mesma ocasião, empresas de financiamento estudantil disseram que iniciativas de estímulo à educação, como o Fies Social, tendem a impulsionar seus negócios, ao aumentar a visibilidade das oportunidades de acesso ao ensino superior.

“O interesse dos investidores em participar do processo de ‘bookbuilding’ para investir nos nossos FIDCs foi muito positivo e isso, certamente nos ajuda a intensificar nossa operação no setor educacional”, afirmou Larissa Castelan Ceratti, gerente de tesouraria e relações com investidores do Pravaler.

O Pravaler possui mais de 500 instituições de ensino parceiras, incluindo grandes grupos como Ânima, Cogna, Cruzeiro do Sul, Ser Educacional, Unip e Yduqs. A empresa oferece financiamento de 50% do valor da mensalidade, com um prazo de pagamento que se estende pelo dobro do número de semestres financiados.

Questionado sobre os níveis de inadimplência, o diretor financeiro disse que não houve grande oscilações nos últimos anos, e que o indicador tem rondado patamar “estável”. A taxa de juros cobrada pelo Pravaler é de até 0,99% ao mês, dependendo do curso e da instituição de ensino escolhida.