Preço do ouro supera US$ 4 mil pela primeira vez

O preço do ouro ultrapassou os US$ 4.000 por onça pela primeira vez nesta quarta-feira (8), no comércio matinal na Ásia, diante da preocupação dos investidores com vários temas, entre eles o fechamento do governo americano, o que os levou a buscar um ativo seguro.

O metal era negociado a US$ 4.001,11 por onça às 2h GMT, uma alta de mais de 50% no acumulado do ano.

Os investidores recorreram ao ouro diante da expectativa de um corte de juros nos Estados Unidos, da turbulência política na França e da incerteza econômica global.

Em agosto de 2020, durante a pandemia de Covid-19, o metal superou os US$ 2.000 por onça. “Os números falam por si. O ouro já havia subido fortemente em 2025, e caminha para o terceiro ano consecutivo de ganhos de dois dígitos”, apontou Stephen Innes, da gestora SPI Asset Management.

