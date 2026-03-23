Preço do petróleo cai após declarações de Trump sobre o Irã

afp_tickers

2 minutos

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (23) depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que adiaria em “cinco dias” a ofensiva contra as centrais elétricas iranianas.

Em uma reviravolta inesperada, Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e o Irã tiveram “conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total” das hostilidades e precisou que “continuariam ao longo da semana”.

Trump também afirmou em sua rede Truth Social ter ordenado adiar em “cinco dias” qualquer ataque a centrais elétricas ou infraestruturas energéticas no Irã, com o qual havia ameaçado.

A chancelaria e o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, negaram a existência de um diálogo com Washington.

“Temos que esperar que a situação se esclareça”, declarou à AFP Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS.

Por volta das 13h30 de Brasília, o barril de West Texas Intermediate, referência americana, caía 7,3%, a 91,08 dólares, e o barril de Brent do mar do Norte recuava 8%, a 103,18 dólares.

Os preços da energia dispararam desde o início da guerra desencadeada em 28 de fevereiro pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que provocaram um bloqueio quase total do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o abastecimento mundial de petróleo.

As bolsas europeias aproveitaram o anúncio de Trump para ganhar impulso, mas fecharam de forma mista.

Paris subiu 0,79%, Frankfurt 1,22%, Milão 0,81% e Madri 1,04%. Londres, por outro lado, fechou no vermelho: -0,24%.

Em Wall Street, os três principais índices eram negociados com altas em torno de 1%.

aph/tc/mas/cjc/cr/erl/jvb/aa/fp/am