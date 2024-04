Preços do cacau sobem quase 10% após dados de processamento acima da expectativa

NOVA YORK (Reuters) – Os contratos futuros do cacau em Londres e Nova York atingiram máximas históricas nesta quinta-feira, com altas de quase 10% na sessão devido à escalada das preocupações com a redução da oferta juntamente com uma demanda melhor do que a esperada.

Já os futuros do café robusta caíram depois de marcar uma nova máxima pela sexta sessão consecutiva.

O contrato julho do cacau em Londres fechou em alta de 833 libras, ou 9,7%, a 9.418 libras por tonelada métrica, depois de atingir uma máxima de 9.535 libras.

Os negociantes disseram que os dados sobre o processamento de cacau na Europa e na Ásia, uma medida da demanda, foram muito mais fortes do que o esperado, em um contexto de alta de preços do cacau.

Os preços do cacau subiram mais de 150% somente este ano e, como as perspectivas de fornecimento são sombrias graças ao clima irregular e às doenças, a demanda teria de diminuir para reduzir o déficit.

A moagem de cacau da Europa no primeiro trimestre caiu 2,2% em relação ao ano anterior, enquanto a moagem de cacau da Ásia diminuiu 0,2% em relação ao ano anterior, segundo dados do setor.

Mas os negociantes esperavam quedas de 3-6% para a Europa e de 8% para a Ásia. Eles agora estão aguardando os dados de moagem da América do Norte, que serão divulgados na quinta-feira.

O contrato julho do cacau em Nova York subiu 9,6%, para 11.035 dólares a tonelada, tendo atingido um recorde de 11.126 dólares.

CAFÉ E AÇÚCAR

O café robusta caiu 133 dólares, ou 3,2%, para 4.062 dólares a tonelada, depois de ter estabelecido anteriormente um novo recorde de 4.292 dólares.

* Os agricultores do Vietnã, maior produtor desse tipo de café, estão mantendo seus estoques apesar dos recordes de alta, pois esperam preços ainda melhores, enquanto as perspectivas para a safra da próxima temporada continuam a piorar, graças às condições de seca.

O café arábica caiu 3,8%, para 2,311 dólares por libra-peso, após atingir valor mais alto desde fevereiro de 2022, a 2,4540 dólares.

O açúcar bruto de maio fechou em alta de 0,27 centavo, ou 1,4%, a 19,59 centavos de dólar por libra-peso, depois de atingir a mínima de 16 meses na quarta-feira.

O açúcar foi atingido recentemente por ideias de melhores suprimentos da Ásia e do Brasil, mas os comerciantes disseram que a queda atraiu algumas compras de barganha na quinta-feira.

O açúcar branco subiu 1,7%, para 568,90 dólares a tonelada.

(Reportagem de Maytaal Angel e Marcelo Teixeira)