Preços do petróleo caem mais de 5% com novas esperanças de acordo EUA-Irã

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Os preços do petróleo registraram forte queda na abertura dos mercados asiáticos na segunda-feira (noite de domingo, 26, em Brasília), enquanto os investidores se mostravam aliviados após duas noites sem ataques dos Estados Unidos no Irã, deixando a porta aberta para novas negociações.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional do petróleo, operava em queda de 5,58%, a 91,38 dólares. Seu equivalente americano, o barril de WTI, registrava baixa de 5,46%, a 84,43 dólares.

Segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente Donald Trump está dando “um pouco de margem” à via diplomática com o Irã.

Em declarações à imprensa americana, Waltz afirmou que os diálogos continuam, mas ressaltou que o mandatário não renunciou à nova escalada com a qual ameaçou a República Islâmica.

Após duas semanas de bombardeios realizados pelos Estados Unidos no Irã, não foi registrado nenhum novo ataque desde a noite de sexta-feira.

O mercado reflete a esperança de uma trégua, que permita o retorno da navegação no Estreito de Ormuz, hoje praticamente bloqueado e sob controle iraniano.

Esta passagem marítima estratégica permite, em situações normais, o transporte de um quinto do petróleo e do gás liquefeito consumidos diariamente no mundo.

Um segundo foco de inquietação se somou no mercado, com o bloqueio marítimo dos portos sauditas, decidido pelos rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã.

O protocolo de acordo, assinado em 17 de junho por Washington e Teerã, tinha permitido uma forte queda nos preços do petróleo, com o Brent cotado, então, um pouco acima dos 70 dólares.

Em julho, o aumento das tensões provocou uma nova explosão dos preços.

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