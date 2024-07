Prefeita de Paris nada no rio Sena para provar pureza da água antes das Olimpíadas

reuters_tickers

3 minutos

Por Elizabeth Pineau

PARIS (Reuters) – A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, finalmente nadou no rio Sena, nesta quarta-feira, cumprindo a promessa de tentar convencer os céticos de que suas águas estarão limpas o suficiente para a realização de eventos olímpicos de natação.

Anne Hidalgo mergulhou por volta das 10h em um dia de verão em Paris, com visitantes se aglomerando nas pontes próximas para vê-la depois de vários adiamentos por chuva e dúvidas sobre a qualidade da água.

A prefeita, vestida com uma roupa de mergulho e óculos de proteção, foi acompanhada no Sena por Tony Estanguet, chefe do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, entre outros. No início, ela remou e depois nadou com o rosto na água.

“Nós trabalhamos muito, muito duro e então você entra na água e parece natural”, disse Anne Hidalgo. “A água é muito, muito boa, um pouco fria.”

As etapas de triatlo e maratona aquática das Olimpíadas, que vão de 26 de julho a 11 de agosto, devem ser realizadas no Sena.

De acordo com o boletim mais recente sobre a qualidade da água do Sena, de 12 de julho, com base na análise da água da Eau de Paris, a qualidade da água seria adequada para nadar em seis dos sete dias nos locais de natação das Olimpíadas.

As decisões sobre a realização de eventos olímpicos serão tomadas na noite anterior e no início da manhã do mesmo dia, com um comitê técnico que inclui atletas, federação internacional, autoridades regionais e a Meteo France tomando a decisão.

“Os primeiros atletas chegarão amanhã e, portanto, essa é uma mensagem muito importante de que, finalmente, o Sena pode ser nadado e os eventos de triatlo e natação podem ser realizados aqui”, disse Estanguet.

Paris tem trabalhado na limpeza do Sena para que as pessoas possam nadar nele novamente, como aconteceu durante as Olimpíadas de Paris de 1900. Em 1988, o ex-prefeito de Paris Jacques Chirac prometeu que nadaria no Sena “na presença de testemunhas”, mas seu mergulho nunca se concretizou.

A cidade construiu uma enorme bacia de armazenamento capaz de reter 46.000 metros cúbicos de água residual antes que ela flua por um túnel até uma estação de tratamento. Quando a água atende aos critérios de saúde exigidos, ela é despejada no Sena.

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, já havia nadado no rio no sábado.