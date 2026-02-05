Prefeito de Nova York nomeia liberal à frente de escritório contra antissemitismo

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, nomeou, nesta quinta-feira (5), Phylisa Wisdom como diretora do escritório contra o antissemitismo da cidade. Wisdom é uma personalidade de destaque da comunidade judaica liberal nova-iorquina.

Primeiro prefeito muçulmano de Nova York, Mamdani é crítico declarado de Israel, cujo governo qualifica como um “regime de apartheid”. Ele foi acusado de antissemitismo por parte da comunidade judaica, o que ele nega.

“Dia após dia, nos cinco distritos, vamos trabalhar juntos para erradicar o antissemitismo e construir uma cidade de Nova York em que os judeus nova-iorquinos estejam seguros, sejam respeitados e vivam em liberdade”, afirmou Mamdani.

O escritório da Prefeitura para o combate ao antissemitismo foi criado em 2025 pelo ex-prefeito Eric Adams, que o apresentou como uma resposta emergencial ao aumento dos atos discriminatórios contra esta comunidade.

Wisdom, de 37 anos, dirigiu a Agenda Judaica de Nova York, um grupo que representa os judeus liberais e progressistas da cidade.

“Nova York foi durante um muito tempo um farol de esperança para a comunidade judaica. Seguiremos garantindo que a segurança e o pertencimento judaicos sigam no centro da visão desta administração”, declarou Wisdom.

Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, os incidentes antissemitas aumentaram 182%, segundo dados recentes da polícia de Nova York, que abriga a maior comunidade judaica fora de Israel.

Na semana passada, foi reportada a agressão a um rabino no Queens. Além disso, um homem bateu o carro em um centro judaico ortodoxo no Brooklyn. Anteriormente, dois adolescentes foram processados por pintar suásticas em um parque.

