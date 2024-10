Prefeito está entre 16 mortos em ataque israelense a prédio municipal no sul do Líbano

Por Laila Bassam e Maya Gebeily

BEIRUTE (Reuters) – Um ataque aéreo israelense destruiu a sede municipal de uma importante cidade do sul do Líbano na quarta-feira, matando 16 pessoas, incluindo o prefeito, no maior ataque a um prédio oficial do Estado libanês desde o início da campanha aérea israelense.

As autoridades libanesas criticaram o ataque, que também feriu mais de 50 pessoas em Nabatieh, uma capital de província, dizendo que era a prova de que a campanha de Israel contra o grupo armado Hezbollah estava agora mudando para atingir o Estado libanês.

Os israelenses “atacaram intencionalmente uma reunião do conselho municipal para discutir a situação dos serviços e da assistência da cidade” para ajudar as pessoas deslocadas pela campanha israelense, disse o primeiro-ministro interino Najib Mikati.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, em visita ao norte de Israel, próximo à fronteira, afirmou que Israel não interromperia seu ataque ao Hezbollah para permitir negociações.

“O Hezbollah está em grande perigo”, disse ele, de acordo com um comunicado de seu gabinete. “Só realizaremos negociações sob fogo. Eu disse isso no primeiro dia, disse isso em Gaza e estou dizendo isso aqui.”

Israel lançou sua campanha terrestre e aérea no Líbano para desmantelar o Hezbollah após um ano em que o grupo militante apoiado pelo Irã disparou através da fronteira em apoio aos militantes palestinos do Hamas em Gaza.

Nas últimas semanas, Israel assassinou a liderança sênior do Hezbollah e avançou para as cidades da fronteira sul, dizendo que seu objetivo é tornar seguro o retorno de dezenas de milhares de israelenses às casas no norte de Israel, esvaziadas sob fogo do Hezbollah.

Israel emitiu pela primeira vez um aviso de retirada para Nabatieh, uma cidade com dezenas de milhares de pessoas, em 3 de outubro. Na ocasião, o prefeito da cidade, Ahmed Kahil, disse à Reuters que não sairia.

As Forças Armadas de Israel disseram na quarta-feira que atingiram dezenas de alvos do Hezbollah na região de Nabatieh e sua Marinha também atingiu dezenas de alvos no sul do Líbano.

O governo israelense afirmou que “desmantelou” uma rede de túneis usada pelas Forças Radwan de elite do Hezbollah no coração de uma cidade próxima à fronteira com Israel, publicando um vídeo que mostrava várias explosões atingindo um conjunto de edifícios. As autoridades libanesas disseram que se tratava da pequena cidade de Mhaibib.