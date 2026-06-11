The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Prefeito francês condena banner que pede deportação de estrangeiros

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O prefeito da maior comuna da Região Metropolitana de Paris, Bally Bagayoko, um homem negro, expressou nesta quinta-feira (11) sua indignação após o aparecimento de uma faixa na catedral da cidade pedindo a deportação em massa de pessoas estrangeiras ou de origem estrangeira.

A cidade operária de Saint-Denis, ao norte da capital francesa, tem muitos habitantes de origem imigrante, e o novo prefeito e sua equipe têm sido alvo de desinformação e comentários racistas desde sua eleição em março.

Na manhã desta quinta-feira, surgiu um banner pendurado na fachada da famosa basílica da cidade, onde estão enterrados reis e rainhas da França, com a palavra “remigração”, um conceito da extrema direita que defende a deportação em massa de pessoas de origem estrangeira.

“Reafirmamos nosso legado a poucos passos do túmulo de Carlos Martel, o homem que, em 732, pôs fim à invasão árabe-muçulmana de nossas terras”, declarou um porta-voz de um grupo de extrema direita em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Ao líder Carlos Martel, enterrado no interior da basílica de Saint-Denis, é atribuído o mérito de ter impedido a conquista árabe da Europa Ocidental.

Bagayoko, um francês nascido de pais malianos nessa comuna de cerca de 150 mil habitantes, classificou o ocorrido como um ato de “ódio” e os comentários do vídeo como “muito graves”.

O político de extrema esquerda, de 52 anos, disse por telefone à AFP que sua cidade era um alvo porque “encarna o que os racistas odeiam”. É “uma cidade dona de sua história, a cidade dos reis e rainhas da França (…) e uma cidade fruto da mistura migratória ao longo de muitos anos”, afirmou.

Bagayoko informou que seu gabinete apresentará uma denúncia judicial.

cbr/ah/sw/phz/hgs/erl/ic/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR