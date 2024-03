Premiê do Haiti aterrissa em Porto Rico

O premiê haitiano, Ariel Henry, cujo paradeiro era desconhecido há dias, enquanto seu país enfrenta uma nova onda de violência, aterrissou nesta terça-feira (5) em Porto Rico, informou à AFP a porta-voz do governador deste território americano.

“Não sei se continua em Porto Rico, mas me confirmaram há pouco que pousou aqui”, disse Sheila Angleró, sem dar detalhes.

Segundo o veículo dominicano CDN, Henry tentou primeiramente viajar para a República Dominicana em um voo procedente de Nova Jersey, mas autoridades daquele país não o deixaram pousar, motivo pelo qual ele seguiu para Porto Rico.

Grupos armados que controlam grandes áreas do Haiti, incluindo a capital, lançam ataques contra locais estratégicos desde a semana passada, com o objetivo de derrubar Henry, que deveria ter deixado o cargo no mês passado, mas que resiste a convocar eleições.

