Premiê espanhol pede que situação do povo palestino ‘não caia no esquecimento’

O presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, pediu, nesta quarta-feira (10), que “não caia no esquecimento a dramática situação” do povo palestino, durante um encontro em Madri com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

Em uma declaração conjunta, Sánchez voltou a defender a solução de dois Estados para pôr fim ao conflito entre israelenses e palestinos e se comprometeu a promovê-la, “erguendo a voz para que não caia no esquecimento a dramática situação em que se encontra o povo palestino”.

“Sim, houve um acordo de cessar-fogo, mas esse acordo deve ser real, não pode ser apenas para inglês ver. Por isso, não descansaremos até que cessem os ataques contra a população e não haja, portanto, nenhuma vítima a mais”, acrescentou.

Sánchez também expressou apoio à Autoridade Palestina, que, segundo ele, “deve desempenhar um papel central e fundamental no desenho dos mecanismos de governança que definirão o futuro do povo palestino”.

O líder socialista afirmou, ainda, que 2025 “tem sido um ano terrível para o povo palestino”.

“Para reconstruir a esperança, precisamos de uma paz verdadeira, e essa paz verdadeira deve estar assentada na justiça. Por isso, quero ser muito claro (…): os responsáveis por este genocídio deverão prestar contas, e deverão fazê-lo cedo ou tarde, para que as vítimas encontrem justiça, reparação e algum descanso”, disse Sánchez.

Abbas agradeceu à Espanha, que reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024, por “seu papel de liderança na criação de uma coalizão internacional com o objetivo de ampliar o reconhecimento” do Estado palestino. Ele também garantiu que “a violência cessará em todas as suas formas” tanto em Gaza quanto na Cisjordânia.

A Espanha, onde a causa palestina tem ampla simpatia, é uma das vozes mais críticas na Europa contra a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza, lançada após os atentados de 7 de outubro de 2023, executados pelo movimento islamista palestino Hamas.

