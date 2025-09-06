The Swiss voice in the world since 1935

Premiê tailandês vai organizar novas eleições, como havia prometido

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O primeiro-ministro eleito tailandês, Anutin Charnvirakul, assegurou, neste sábado (6), que organizará eleições legislativas em quatro meses, como havia prometido, após pôr fim a um vácuo de poder de uma semana devido à destituição de sua antecessora. 

“Acredito que estamos certos em termos políticos de que vamos dissolver o Parlamento em quatro meses”, disse o também magnata imobiliário durante uma reunião na sede de seu partido transmitida pela imprensa tailandesa. 

O político conservador acrescentou que tentará formar seu gabinete o mais rápido possível e que já confirmou seu ministro das Relações Exteriores e o ministro de Energia. 

Anutin foi eleito primeiro-ministro na sexta-feira após a destituição de sua antecessora, Paetongtarn Shinawatra, integrante de uma família que tem sido pilar da política tailandesa nas últimas duas décadas. 

A família Shinawatra entrou em confronto com os setores monárquicos e pró-militares da Tailândia, que a consideravam uma ameaça à ordem social tradicional do reino. 

A primeira-ministra foi destituída por sua gestão da recente crise com o Camboja, país com o qual a Tailândia manteve um breve conflito fronteiriço, e o país ficou sem governo por uma semana. 

Anutin já foi vice-primeiro-ministro, ministro do Interior e ministro da Saúde da Tailândia, mas talvez seja mais famoso por cumprir sua promessa de descriminalizar a maconha em 2022. 

Sua ascensão ao cargo de primeiro-ministro ainda precisa da aprovação do rei da Tailândia para ser oficial.

ms/phs/pz/rnr/mab/jc/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
19 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
11 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR