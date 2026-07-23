Presidente argentino Milei se reunirá com Flávio Bolsonaro no Brasil

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O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará ao Brasil para se reunir com o candidato presidencial de direita Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e participar, no sábado, da convenção do Partido Liberal que apoia sua candidatura, informou uma fonte oficial nesta quinta-feira (23).

Milei também tinha planejado visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na residência onde cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) lhe negou autorização na semana passada.

O governante argentino viajará na noite de sexta-feira a São Paulo e participará no dia seguinte da convenção nacional do Partido Liberal, segundo a Presidência. Lá, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, será proclamado candidato às eleições presidenciais de outubro.

Milei e os Bolsonaro se apresentam desde 2023 como aliados ideológicos da nova direita latino-americana.

O vínculo foi selado em julho de 2024, quando Milei fez sua primeira visita ao Brasil como presidente para participar de um fórum conservador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na ocasião, ele evitou qualquer encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e faltou à cúpula do Mercosul no Paraguai para dividir o palco com Bolsonaro.

Lula, com quem Milei mantém uma relação áspera, visitou em julho de 2025 a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupção e em prisão domiciliar, após uma cúpula do Mercosul em Buenos Aires.

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