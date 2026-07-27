Presidente chinês apoia Lula na oposição à ‘interferência externa’

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O presidente chinês Xi Jinping expressou apoio nesta segunda-feira (27) a seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em sua “oposição à interferência externa”, informou a imprensa estatal de Pequim.

Os dois governantes conversaram por telefone a apenas três meses das eleições no Brasil, nas quais Lula enfrentará o candidato de direita Flávio Bolsonaro.

“A China valoriza muito o status internacional do Brasil e sua importante influência”, declarou Xi a Lula, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Pequim “apoia o Brasil na salvaguarda de sua soberania e independência, na oposição à interferência externa e na contribuição para a manutenção da paz e estabilidade regionais e mundiais”, acrescentou Xi.

Lula afirmou em sua conta na rede social X que ele e Xi concordaram sobre “a importância de acelerar as tratativas para um acordo Mercosul-China”.

Na ligação de “mais de uma hora”, Lula afirmou que seu governo “segue comprometido com a diversificação de mercados e parceiros comerciais”, em meio à pressão tarifária dos Estados Unidos sobre o Brasil.

O governo dos Estados Unidos impôs nas últimas semanas duas novas tarifas sobre produtos brasileiros, após um aumento inicial de tributos em 2025 como represália pelo julgamento que resultou na condenação do ex-presidente de direita Jair Bolsonaro.

Lula disse que as tarifas americanas são uma tentativa de exercer influência política em um ano eleitoral.

O Brasil negou o visto a dois funcionários do governo americano que pretendiam se reunir nesta semana com autoridades eleitorais em Brasília, antes das eleições de outubro, disse à AFP uma fonte diplomática.

Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, insistiu recentemente que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, apesar de não apresentar evidências.

O comunicado divulgado no Brasil sobre a conversa com Xi não menciona as “interferências externas” citadas pela Xinhua.

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