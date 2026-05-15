Presidente chinês visitará EUA no 2º semestre após convite de Trump

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O presidente chinês, Xi Jinping, viajará aos Estados Unidos no outono (no hemisfério norte, primavera no Brasil), afirmou o chefe da diplomacia do país asiático, segundo a imprensa estatal, horas depois da visita de Donald Trump a Pequim.

“O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos no outono deste ano, a convite do presidente americano, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (15) o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi”, noticiou a agência Xinhua.

Wang também anunciou que China e EUA concordaram em continuar implementando “todos” os tratados comerciais firmados até o momento e instaurar conselhos sobre comércio e investimentos.

“As delegações dos dois países alcançaram resultados globalmente positivos, incluindo seguir implementando todos os consensos alcançados em reuniões anteriores [e] aceitar estabelecer um conselho de comércio e um conselho de investimentos”, declarou Wang Yi, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

Trump concluiu nesta sexta-feira uma visita de dois dias ao país, onde se reuniu com Xi Jinping.

O objetivo da viagem, segundo o republicano, era alcançar acordos econômicos em setores como agricultura, aviação e inteligência artificial, e avançar em questões geopolíticas delicadas como a guerra no Oriente Médio ou Taiwan.

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