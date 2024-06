Presidente da Bolívia denuncia “mobilização irregular” de unidades do Exército

1 minuto

LA PAZ (Reuters) – O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou a “mobilização irregular” de algumas unidades do Exército do país em uma postagem no X nesta quarta-feira, enquanto as Forças Armadas eram vistas reunindo-se em pontos da capital La Paz, mostraram vídeos compartilhados nas mídias sociais.

(Reportagem de Daniel Ramos)