Presidente da Comissão Europeia anuncia empréstimo de U$39 bi para Ucrânia em visita a Kiev

reuters_tickers

3 minutos

Por Anastasiia Malenko e Max Hunder

KIEV (Reuters) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um empréstimo de até 35 bilhões de euros para a Ucrânia durante uma visita a Kiev nesta sexta-feira, dizendo que os recursos são necessários para defender o país contra ataques russos e ajudá-lo a passar pelo inverno.

Ao lado dela em uma coletiva de imprensa conjunta, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que o empréstimo será usado para energia, defesas aéreas e aquisição de armas, e pediu aos aliados que aprovem até o final do ano um “plano de vitória” que ele elaborou.

Em visita a Kiev no início de seu segundo mandato à frente do Executivo da União Europeia, von der Leyen disse que a Ucrânia precisa do apoio contínuo do bloco para enfrentar os ataques russos.

O empréstimo faz parte de um plano mais amplo dos países do G7 para levantar fundos usando os rendimentos de ativos russos congelados a fim de sancionar Moscou por invadir seu vizinho.

“Gastaremos o dinheiro, esses 35 bilhões, principalmente em energia, em defesa, bem como em abrigos antibombas para crianças em escolas, creches e universidades – esse é um grande déficit para nós”, disse Zelenskiy em frente às bandeiras da Ucrânia e da UE.

“E em armas, principalmente as produzidas internamente, drones e mísseis. Hoje, nossos drones de longo alcance atacam o inimigo e são mais baratos do que os (fabricados por) nossos parceiros.”

O G7 congelou cerca de 300 bilhões de dólares em ativos financeiros russos logo após a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou em 2022. O grupo se comprometeu a usar os fundos para ajudar seu aliado, mas passou meses discutindo como exatamente esse mecanismo poderia funcionar.

“A Rússia continua atacando sua infraestrutura de energia civil de forma flagrante e cruel para tentar mergulhar seu país na escuridão”, disse von der Leyen. “Estou aqui para lhes dizer… que a União Europeia está aqui para ajudá-los nesse desafio de manter as luzes acesas.”

Zelenskiy, que viaja para os Estados Unidos na próxima semana, disse que discutirá seu plano de vitória com o presidente Joe Biden quando os dois líderes se encontrarem.

“A maioria das decisões do plano depende especificamente dele (Biden). De outros aliados também, mas há certos pontos que dependem da boa vontade e do apoio dos Estados Unidos”, disse.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirma que as negociações de paz só poderão ser iniciadas se Kiev abandonar as áreas do leste e do sul da Ucrânia para a Rússia e desistir de suas ambições de se tornar membro da Otan.

((Tradução Redação São Paulo, +55 11 5047-3075)) REUTERS FC PAL