The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Presidente da Comissão Europeia vai visitar o Brasil antes de assinar acordo com Mercosul

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai viajar ao Brasil na próxima sexta-feira, antes de assinar no Paraguai um acordo comercial com os países do Mercosul, anunciou Bruxelas nesta quarta-feira (14).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um papel “crucial” no avanço do acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, ressaltou a UE.

Ursula vai viajar para o Rio de Janeiro com António Costa, presidente do Conselho Europeu, instância que representa os 27 países-membros.

“O Brasil é um parceiro-chave da UE nos âmbitos do comércio, dos investimentos, do clima, do multilateralismo, da democracia e dos direitos humanos”, destacou o Conselho Europeu.

No próximo sábado, os dois líderes seguirão para Assunção, onde assinarão o acordo, após mais de 25 anos de negociações. O documento elimina boa parte das tarifas e favorece as exportações europeias de automóveis, máquinas, vinhos e queijos. Por outro lado, facilita a entrada de carne, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa.

Países críticos do acordo avaliam que o mercado europeu pode ser seriamente afetado pela entrada de produtos sul-americanos mais competitivos, devido a normas de produção consideradas menos rigorosas. Já seus defensores estimam que ele diversificará as oportunidades comerciais para uma UE pressionada pela concorrência chinesa e pela política tarifária dos Estados Unidos.

Após a assinatura, o documento deve ser ratificado pelo Parlamento Europeu, nas próximas semanas ou meses. A votação pode ser apertada, embora pareça haver uma maioria favorável.

Os deputados europeus, por outro lado, votarão na próxima semana se recorrem á Justiça europeia para impugnar o acordo, o que atrasaria a ratificação por vários meses, mas não impediria uma possível aplicação provisória.

adc/nth/jvb/lb/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR