Presidente da Venezuela anuncia mudança no comando militar

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, substituiu nesta quinta-feira todos os membros do Alto Comando Militar, um dia após a destituição do ministro da Defesa, como parte das mudanças que realiza após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos.

“Anuncio ao país a nomeação dos integrantes do Alto Comando Militar renovado que vão acompanhar o Ministro do Poder Popular para a Defesa, Gustavo González López”, publicou Delcy Rodríguez em suas redes sociais.

afc/nn/lb