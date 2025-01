Presidente do Chile faz visita histórica ao Polo Sul

afp_tickers

2 minutos

O presidente do Chile, Gabriel Boric, fez nesta sexta-feira (3) uma visita histórica ao Polo Sul, para reafirmar sua “reivindicação de soberania” sobre a parte chilena daquele continente, confirmou a Presidência do país.

Boric foi o primeiro presidente latino a visitar o ponto mais ao sul do planeta, segundo a mesma fonte. “É um marco para nós […] É uma ratificação da nossa reivindicação de soberania” sobre a Antártica”, declarou, segundo imagens transmitidas ao vivo pela Televisión Nacional de Chile (TVN).

Boric chegou à base americana de Amundsen-Scott pouco antes das 17h locais, acompanhado da ministra da Defesa, dos comandantes das Forças Armadas e de outras autoridades. A delegação viajou de Punta Arenas até a base Glaciar Unión, em território antártico, em uma aeronave Hércules C-130. Depois, seguiu para a base Amundsen-Scott em dois helicópteros MH-60 Black Hawk e dois aviões DHC-6 Twin Otter da Força Aérea do Chile.

Em 2007, a então primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, visitou o Polo Sul. O mesmo fez em 2011 o então primeiro-ministro da Noruega, Jens Stoltenberg, com o objetivo de comemorar o centenário da primeira chegada ao Polo Sul, uma façanha realizada por cinco exploradores noruegueses liderados por Roald Amundsen em 14 de dezembro de 1911.

A visita de Boric “ocorre em um momento importante para as atividades científicas do Chile na região”, ressaltou a Presidência chilena ao anunciar a viagem. Historicamente, o Chile concentra suas operações no setor norte do continente, mas busca expandi-las “para setores do Mar de Bellinghausen e do Mar de Weddel”, que circundam a península.

Ao longo do século XX, países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Argentina, Japão e França mostraram sua pretensão de soberania na Antártica, estabelecendo grandes bases, mas também com grandes expedições ao interior daquele continente.

ps/nn/dd/mvv-lb/am