Presidente do Irã diz que comunicação com líder supremo é “muito difícil neste momento”

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira (5) que a comunicação com o líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, é “muito difícil neste momento”.

Mojtaba Khamenei, que ficou ferido no ataque americano-israelense contra o Irã que, em 28 de fevereiro, desencadeou a guerra no Oriente Médio, não é visto em público desde que sucedeu seu pai, Ali Khamenei, morto no mesmo ataque.

“É muito difícil se comunicar com ele neste momento, mas, de qualquer forma, sua presença é uma fonte muito grande de força para nós, que nos permite seguir em frente”, disse Pezeshkian durante um discurso televisionado.

Mojtaba Khamenei tem se comunicado por meio de declarações escritas, mas seu baixo perfil em um momento em que o Irã está em conflito com os Estados Unidos deu margem a especulações sobre suas relações com outras autoridades de alto escalão.

Ele não compareceu sequer às cerimônias fúnebres de seu pai no mês passado.

Ainda assim, Pezeshkian saiu em defesa do líder e afirmou que manteve reuniões produtivas com ele. Também destacou a cordialidade com que foi recebido e disse que suas posições seguem uma “lógica muito sólida”.

“Infelizmente, a situação atual leva algumas pessoas mal-intencionadas a apresentá-lo sob uma perspectiva diferente e a transmitir uma imagem distorcida dele”, afirmou.

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