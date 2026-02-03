Presidente interina da Venezuela se reúne com chefe de missão diplomática dos EUA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, recebeu nesta segunda-feira (2) a chefe da missão diplomática dos Estados Unidos em Caracas, como parte do processo de retomada das relações bilaterais, informou o ministro da Comunicação venezuelano.

A relação entre Caracas e Washington sofreu uma reviravolta com Delcy, que assumiu o poder após a deposição forçada e subsequente captura de Nicolás Maduro durante uma operação militar americana em 3 de janeiro.

“Este encontro no Palácio de Miraflores foi realizado no âmbito da agenda de trabalho entre a República Bolivariana da Venezuela e os Estados Unidos”, indicou o ministro Miguel Pérez Pirela em sua conta no Telegram.

A embaixadora Laura Dogu chegou no sábado ao país sul-americano para retomar relações rompidas em 2019 por Maduro, que está preso nos Estados Unidos, onde será julgado por acusações de tráfico de drogas, entre outras.

Dogu lidera a missão americana, embora, em princípio, seu papel será como encarregada de negócios.

“Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar”, escreveu Dogu em espanhol no perfil da embaixada em Caracas na rede social X.

O presidente americano Donald Trump diz que conversa frequentemente com Delcy se refere a ela como uma pessoa “formidável”.

Delcy cedeu aos Estados Unidos o controle sobre o petróleo, uma exigência de Trump, além de promover uma reforma na lei de Hidrocarbonetos que flexibiliza os controles e abre as portas para os investimentos privados.

Também anunciou uma anistia geral e o fechamento da prisão do Helicoide, denunciado como um centro de tortura.

A presidente encarregada também fez trocas de altos comandantes militares e ministros. Entre os destituídos está Alex Saab, um empresário colombiano que esteve preso nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e foi apontado como suposto laranja de Maduro.

Nesta segunda, Delcy nomeou como ministra do Turismo a filha do poderoso ministro do Interior Diosdado Cabello, o rosto da ala mais radical do chavismo.

