Presidente Lula lança fundo para proteger florestas tropicais

afp_tickers

2 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta quinta-feira (6), um fundo para proteger as florestas tropicais do planeta, como a Amazônia, no primeiro dia da cúpula de líderes prévia à conferência climática da ONU, a COP30, em Belém.

Este fundo de investimentos, que tem a ambição de captar 125 bilhões de dólares (R$ 668 bilhões, na cotação atual) junto a governos e investidores privados, será um dos “um dos principais resultados concretos” da COP30 no combate às mudanças climáticas, disse Lula.

Após o lançamento oficial deste instrumento, chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês para Tropical Forests Forever Facility), a Noruega anunciou a intenção de investir US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões).

É “vital frear o desmatamento para reduzir os impactos das mudanças climáticas”, disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, citado em um comunicado oficial.

A Noruega confirmou, ainda, que a Indonésia aportará US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões).

Os recursos serão investidos nos mercados e os lucros permitirão repassar a cada ano aos países em desenvolvimento uma quantia em dinheiro por cada hectare de floresta preservado, um poderoso fator de mitigação das mudanças climáticas e reserva de biodiversidade.

A maior parte das florestas primárias está nos países tropicais mais pobres, onde é mais rentável desmatar do que preservar. Daí a ideia de criar este fundo.

Teoricamente, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo poderiam receber centenas de milhões de dólares a cada ano, se conseguirem acabar por completo com o desmatamento.

No entanto, outros países não pretendem participar desta etapa.

O governo britânico, que fez parte da criação do TFFF, informou que não vai financiá-lo diretamente, e uma fonte da delegação finlandesa declarou à AFP que é “difícil encontrar novos recursos” em um momento de restrições orçamentárias em nível mundial.

app/ffb/mel/mvv/am