Presidente mexicana afirma que comitê da ONU ignorou as conquistas de seu governo em direitos humanos

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Um grupo de especialistas ligados à ONU ignorou os avanços em direitos humanos alcançados pelos governos de esquerda do México desde 2018 em um relatório sobre desaparecimentos forçados, afirmou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

A presidente rejeitou as conclusões do Comitê sobre Desaparecimentos Forçados (CED), que afirmou que essa prática criminosa persiste no México.

Esse comitê, composto por especialistas independentes, anunciou na semana passada uma “medida excepcional” para solicitar à Assembleia Geral a adoção de uma série de ações direcionadas ao México.

Sheinbaum argumentou que o CED não faz parte da ONU, apenas está “vinculado” a ela, e que seu relatório analisa casos de 2009 a 2017 e “extrapola” as conclusões até 2025.

Eles ignoraram “o trabalho que estamos realizando para erradicar esse terrível crime de desaparecimento forçado em nosso país, que está ligado principalmente ao crime organizado e não tem nada a ver com a visão dos governos de esquerda”, disse a presidente.

O México é governado desde 2018 pelo partido de esquerda Morena, que responsabiliza governos anteriores por violações de direitos humanos relatadas nos últimos anos. No entanto, os desaparecimentos no país continuaram sob ambos os governos de esquerda.

As conclusões do CED foram divulgadas uma semana depois de o governo apresentar um relatório contabilizando mais de 130 mil pessoas desaparecidas no país.

O número de pessoas dadas como desaparecidas multiplicou-se nas últimas duas décadas, após o lançamento, pelo governo federal, de uma controversa operação militar contra os cartéis de drogas.

O comitê anunciou que solicitará à Assembleia Geral da ONU que considere “a adoção de medidas para fornecer a cooperação técnica, o apoio financeiro e a assistência especializada” de que o México necessita para buscar e investigar os desaparecimentos, assim como os vínculos entre autoridades e criminosos.

Na última quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do México rejeitou o relatório, alegando que ele é “tendencioso”. Sheinbaum afirmou que seu governo mantém “comunicação constante” com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no México para apresentar os progressos e explicar por que seu governo rejeita o relatório.

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